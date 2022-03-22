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Торгують на крові? Які підприємства світу досі купують нафту у Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 19:04
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Попри західні санкції, у світі залишаються країни, які продовжують торгувати з Росією
Великі підприємства світу продовжують купувати нафту з РФ
Великі підприємства світу продовжують купувати нафту з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Першими на російську агресію відреагували США, Велика Британія, Канада та Австралія, які заборонили своїм компаніям купувати нафту й газ у РФ.

Як пише Reuters, у Європі все ще залишаються країни, які не бажають припиняти торгівлю з агресором.

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На російський газ припадає 40% поставок, а на нафту – 27% до Європи. Відтак у Німеччині та Нідерландах кажуть про неможливість раптового припинення закупівлі ресурсу. Угорщина висловилась проти ембарго, хоч країна має щодо цього доволі прагматичні підстави.

Неоднозначну позицію зайняла Болгарія, яка вирішила приєднатися до більшості, якщо санкції підтримають. Водночас за межами ЄС з Росією продовжують торгувати Китай та Індія, а також Туреччина.

До переліку основних споживачів нафти з Росії входять такі компанії:

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  • болгарський Neftochim Burgas, який належить "Лукойлу";
  • німецький Miro, яким частково володіє "Роснафта";
  • німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснафта";
  • німецький Leuna, яким володіє TotalEnergies;
  • грецький Hellenic Petroleum;
  • італійський ISAB, який належить "Лукойлу";
  • угорська нафтова група MOL;
  • польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;
  • данський Zeeland Refinery, який частково належить "Лукойлу";
  • нідерландський Rotterdam Refinery;
  • індійський Hindustan Petroleum;
  • індійський Indian Oil.

На противагу цим компаніям є низка тих, що уже вийшли з російського ринку та заявили про припинення співпраці: британська BP;

  • японська Eneos;
  • італійська Eni;
  • німецький Germany's Bayernoil;
  • норвезька Equinor;
  • португальська Galp;
  • фінська Neste, яка ще має контракти до кінця року, але припинила укладення нових угод;
  • шведський Preem;
  • іспанська Repsol;
  • данська Shell;
  • французька Totalenergies;
  • швейцарська Varo Energy.

Відмова від нафти з РФ

Зовсім нещодавно стало відомо, що найбільша японська нафтопереробна компанія Eneos Holdings Inc вирішила припинити співпрацю з Росією. Керівництво гіганта заявило, що від 24 лютого вони не укладали жодних договорів з агресором, а з квітня припинять дію інші договори.

Водночас на світовому ринку продовжує дорожчати нафта. Трейдери реагують як на війну в Україні та санкції проти РФ, так і на ситуацію в країнах Перської затоки, які стали головною альтернативою для постачання енергоносіїв у Європу.

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Раніше ми розповідали про те, що у Великій Британії уряд планує націоналізувати дочірню компанію російського "Газпрому", від якої відвернулися всі бізнес-партнери. А Україна намагається збалансувати ринок пального та захиститися від можливого дефіциту.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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