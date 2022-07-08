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Транскаспійський маршрут: Казахстан збирається продавати нафту в обхід Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 18:02
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Казахстан вирішив захистити себе від "дружби" з РФ
Казахстан вирішив захистити себе від "дружби" з РФ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

7 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зібрав уряд та заявив про потребу диверсифікувати постачання нафти з країни.

Як повідомили на сайті президента, геополітична ситуація та "санкційне протистояння" призвело до розриву наявних транспортно-логістичних ланцюжків.

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Казахи збираються пропрацювати альтернативні маршрути комунікації та доставлення вантажів. Насамперед реалізувати залізничні проєкти:

  • Достик – Мойинти;
  • Бахти – Аягоз;
  • Мактаарал – Дарбаза;
  • а також лінію в обхід Алмати.

Національну транспортну компанію "Қазақстан темір жолы" хочуть модернізувати, щоб здійснювати ще більше експорту.

Продаж нафти

Особливу увагу звернули на морські транспортні шляхи, оскільки більшість (80%) експортних постачань нафти з Казахстану проходять через російські чорноморські термінали.

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"Зараз інший час. Я ставлю стратегічне завдання перед урядом – трансформувати наші порти й перетворити в один із провідних хабів Каспійського моря", – заявив Токаєв.

Планують укріпити морфлот, створити котейнерний хаб в порту Актау і диверсифікувати шляхи постачання нафти. Пріоритетом є Транскаспійский маршрут, збираються залучати інвесторів про Тенгізського проєкту, збільшити потужності нафтопроводів Атирау – Кенкіяк і Кенкіяк – Кумколь.

Оперативна відповідь

Невипадково такі рішення президент Казахстану ухвалив саме 7 липня. Це сталося наступного дня після призупинення Росією морського нафтового термінала в Новоросійську на березі Чорного моря. Через цей об’єкт експортують абсолютну більшість казахстанської нафти на міжнародні ринки.

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Термінал належить "Каспійському трубопровідному консорціуму" (КТК), більшістю акцій якого володіють уряди РФ (31%) та Казахстану (21%). Загальна потужність об’єкта становить 67 млн тонн на рік. Він є дуже важливим, оскільки з’єднує родовища нафти на заході Казахстану та в Каспійському морі й виводить чорне золото в Європу.

Приморський суд Новоросійська ухвалив, що термінал КТК не працюватиме 30 діб. Підставою стало нібито виявлене "Ространснадзором" порушення в сфері транспортування, і орган нагляду вимагав призупинити роботу підприємства на 90 діб.

Експерти переконані, що такий крок є "привітом" Росії Казахстану у відповідь на спроби замінити російську нафту на ринку Євросоюзу. Такі зміни почали відбуватися після запровадження санкцій Заходу. Внаслідок зупинки термінала, європейський ринок втратить за місяць до 8 млн тонн нафти.

Цікавим є і той факт, що 6 липня у Казахстані також стався вибух на одному з найбільших нафтових родовищ Тенгіз. Там нібито здійснювали гідравлічні тести й одна з труб не витримала тиску – загинуло двоє робітників, ще троє постраждали.

Нафтогазове родовище Тенгіз – одне з найбільших у Казахстані, запаси нафти оцінюються у 3,2 млрд тонн. Трагедія співпала із заявами Токаєва про готовність збільшити постачання енергоносіїв до ЄС та рішення російського суду в Новоросійську.

"Сьогодні" раніше писали, що впродовж останнього тижня ціни на світову нафту різко пішли в піке та сягнули квітневих показників, і розповідали, що російський Газпромбанк збирається позбутися закордонної "доньки".

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