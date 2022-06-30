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Транзит російського газу можуть зупинити миттєво – що для цього потрібно

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 09:57
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Розповідаємо, якого рішення Україна чекає від країн Європейського Союзу
Україна може припинити транзит російського газу миттєво
Україна може припинити транзит російського газу миттєво / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Рішення про зупинку транзиту російського газу через українську територію до ЄС буде ухвалене лише спільно з країнами Європи.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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За його словами, щойно країни ЄС відмовляться від блакитного палива агресора, транзит газу буде зупинено.

"Якщо Європа вирішить, що зараз цього зробити не можна, то транзит територією України буде продовжуватись. Транзит російського газу до Європи – серед іншого є питанням європейських країн, а з ними ми хочемо співпрацювати цивілізовано і прогнозовано", – сказав голова комітету ВР.

Герус також наголосив, що Україна чекає рішення від ЄС щодо обмеження закупівлі та використання російського газу.

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Усім готуватись до відключення?

Росія все активніше зменшує постачання газу в ЄС, пояснюючи це різними причинами. Однак, на думку старшого наукового співробітника Інституту міжнародної економіки Петерсона Джеффрі Шотта, ситуація з повним відключенням газу вже не здається такою неймовірною і країнам варто до неї готуватися.

Брак російського ресурсу можна компенсувати, вважає Шотт, зокрема завдяки збільшенню імпорту ЗПГ, а також:

  • збільшенню постачання з Норвегії;
  • збільшенню постачання з Алжиру;
  • переходу на вугілля;
  • заходам заощадження.

"Сьогодні" писали, чому країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмежень цін на російський газ і як Україна може врятувати Європу від газової кризи наступного опалювального сезону.

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