Три райони знову зі світлом: де в Донецькій області енергетики завершили ремонти

Попри бойові дії, споживачів у Донецькій області забезпечують електрикою

Аварійні бригади ДТЕК продовжують працювати в зонах бойових дій / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби 19 травня аварійні бригади відновили електропостачання для майже 2000 будинків у Донецькій області.

Як повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, заживили 8 населених пунктів.

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Знову зі світлом – 1943 родини у таких районах:

Бахмутському;

Покровському;

Краматорському.

"Найбільше відновлень – у Покровському районі", – зазначили енергетики.

Водночас без електропостачання залишаються 277 міст і сіл. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький і Великоновосілківський.

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Оперативні ремонти

Фахівці ДТЕК працюють без перерви 86 діб. Аварійні бригади роблять усе можливе, щоб відремонтувати мережі й оперативно подати світло споживачам.

Через тривалі й масовані обстріли лінії постійно пошкоджуються. Компанія повинна отримати дозвіл від Збройних сил, щоб приступити до роботи. Деякі об’єкти ремонтують по кілька разів, бо їх знову пошкоджують під час бойових дій.

"Острівець надії" для маріупольців

Раніше "Сьогодні" розповідали історію інженерів "Київстару", які впродовж місяця підтримували зв’язок в тимчасово окупованому Маріуполі. Мобільні мережі постраждали через відсутність електроживлення і численні руйнування – окупанти постійно обстрілювали місто.

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Інженери "Київстару", які залишилися в місті, змогли зібрати базову станцію, використовуючи обладнання, що було в офісі, та майже місяць забезпечували місто мобільним зв'язком.

Місцеві жителі щодня приходили до офісу компанії, щоб дізнатися новини, поспілкуватися із близькими телефоном і підзарядити гаджети. Влада також користувалася цим каналом зв’язку, щоб передати містянам важливі SMS-повідомлення.

Дізнайтеся, яку роботу пропонують переселенцям у "ДТЕК Енерго". Компанія також вклала мільйонні інвестиції, щоб відновити Київську область після звільнення від російських загарбників.