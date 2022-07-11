Турбіну для "Північного потоку" готують передати РФ: що тепер буде з постачанням газу

Розповідаємо, коли Канада може відправити Росії турбіну для газопроводу "Північний потік"

Стали відомі терміни, коли РФ отримає турбіну для Північного потоку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Транспортування турбіни для російського трубопроводу "Північний потік" з Канади може початися в середині липня 2022. Агрегат спочатку прибуде до Німеччини, а вже потім вирушить до Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що Канада може відправити агрегат до Німеччини морем після 14 липня. Доставка безпосередньо до РФ займе близько двох тижнів.

Наразі турбіну випробовують у Монреалі, де знаходиться ремонтний цех британської компанії Industrial Turbine Company, яка належить німецькій Siemens Energy.

Що зміниться, коли Росія отримає свою турбіну?

Глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook припустив, що Росія все одно знайде привід для нових скорочень постачання блакитного палива до Європи.

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При цьому Макогон зазначив, що "Газпром" має можливість значно збільшити транзит палива, а Канада просто зазнала тиску, і це вилилося в "дуже поганий прецедент виключення з санкцій".

Дізнайтесь у нашому матеріалі, що пообіцяли в Кремлі Європі за відправку турбіни для "Північного потоку-1". Також ми розповідали, яка європейська країна готова відмовитися від російського газу.