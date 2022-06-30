Тисячі родин знову зі світлом: енергетики відновили електропостачання в Донецькій області

Аварійні бригади відремонтували пошкоджені окупантами лінії електропередачі

Енергетики продовжують безперервну роботу в Донецькій області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби 29 червня ремонтні бригади енергетиків ДТЕК відновили електропостачання в Донецькій області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, зі світлом знову понад 5,2 тис. родин у дев’яти населених пунктах.

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Лінії електропередачі були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку російських загарбників. Заживили будинки у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

"Особливо складна ситуація на півночі області. Мережі, обладнання та цілі енергопідприємства зазнають усе більших руйнувань", – наголосили енергетики.

Донецька область продовжує зазнавати масованих артилерійських обстрілів, ракетних та авіаударів. Тривають бойові дії, що постійно руйнують електроінфраструктуру регіону.

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Проєкт про героїв

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Нещодавно ми розповідали історію співробітника ТЕС у прифронтовій зоні Євгена та як до нього прийшов "русский мир" у вигляді снаряда. Тепер чоловік назавжди залишиться з осколками в нозі.

Того дня енергетики як завжди продовжували працювати в умовах війни, попри постійні обстріли об’єкта критичної інфраструктури. Люди звикли до ворожих атак, тому знехтували безпекою і розплатилися власним здоров’ям.

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Однак навіть такі ситуації не змушують працівників залишити ТЕС. Як вони самі кажуть, енергетики – окрема каста людей, які відповідають за подачу тепла й світла громадянам. Для себе вони вирішили робити внесок у перемогу на своєму місці, навіть попри шалений ризик.

"Сьогодні" раніше пояснювали, чому важливо розповідати історії українців під час війни, а також писали, як енергетики продовжують працювати на одній із ТЕС неподалік від лінії фронту.