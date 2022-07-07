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Тисячі українців різко стали боржниками "Нафтогазу" – кого стосується

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 13:22
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У "Нафтогазі" поскаржилися на непогоджене рішення "Оператора ГТС України"
"Нафтогаз" поскаржився на рішення "Оператора ГТС"
"Нафтогаз" поскаржився на рішення "Оператора ГТС" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазі" розповіли, що 5 липня отримали інформацію про те, що "Оператор ГТС України" переніс усі відбори газу понад 1,3 млн споживачів з інших компаній на "Нафтогаз" починаючи ще з травня.

Про це повідомляє пресслужба НАК в соціальних мережах.

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Компанію обурило те, що рішення ухвалене заднім числом і без її відома.

Йдеться про колишніх споживачів таких компаній:

  • ДП "КиївГазЕнерджи";
  • ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";
  • ТОВ "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ";
  • ТОВ "Тернопільміськгаз";
  • ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ";
  • ТОВ "Черкасигаз Збут".

"Це вже друге подібне рішення ОГТСУ за останній місяць, яке ухвалене заднім числом без нашого відома та погодження", – поскаржились у "Нафтогазі".

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У компанії звернули увагу, що, згідно з постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №и2496, попередні постачальники мали передбачити свою нездатність продовжувати постачання природного газу і завчасно попередити своїх споживачів.

Що робити?

"Ми розуміємо, що клієнти цих компаній проводили розрахунок за попередній період з вищезгаданими компаніями, проте з огляду на рішення ОГТСУ, постачання газу за травень та червень 2022 року здійснював "Нафтогаз", – йдеться у повідомленні.

Через це утворилась ситуація, у якій споживачі, що вже заплатили іншому постачальнику за травень та червень, матимуть борг перед "Нафтогазом".

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У компанії порадили людям, що опинилися в такій ситуації, звернутися до своїх попередніх постачальників блакитного палива.

"Сьогодні" писали, що "Нафтогаз" попросив зробити своїх клієнтів і як компанія хоче перевернути ситуацію на ринку пального.

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