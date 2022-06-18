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У деяких українців зміниться постачальник газу: "Нафтогаз" назвав тариф

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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18 червня, 14:17
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Розповідаємо, кому та в яких регіонах України змінять постачальника газу, і скільки люди платитимуть за блакитне паливо
"Нафтогаз" стане новим постачальником газу
"Нафтогаз" стане новим постачальником газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні багато домогосподарств переводять до постачальника "останньої надії" (ПОН), яким є "Нафтогаз". Так, ще для 1,3 млн українців компанія стане новим постачальником газу.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", і розповіли, за якими тарифами платитимуть ці споживачі.

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Зміни будуть у кількох областях

Через те, що постачальники в деяких регіонах з різних причин не можуть виконувати свої обов'язки, новим постачальником для 1,3 млн українців стане "Нафтогаз". Зокрема, це стосується споживачів, які отримували послуги від цих підприємств:

  • ДП "КиївГазЕнерджи";
  • ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";
  • ТОВ "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ";
  • ТОВ "Тернопільміськгаз";
  • ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ";
  • ТОВ "Черкасигаз Збут".

"ДК "Нафтогаз України" приєднає цих побутових споживачів, що наразі отримують газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), до річного тарифного плану "Фіксований" – 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)", – йдеться у повідомленні.

Загалом постачальників змінять у 15 областях країни

Як ми повідомляли раніше, через те, що місцеві облгази не можуть виконувати свої функції, замість них призначать іншого постачальника, зокрема "Нафтогаз".

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Зміни стосуються клієнтів газопостачальних компаній у таких областях:

  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Закарпатській;
  • Запорізькій;
  • Івано-Франківській;
  • Київській;
  • Львівській;
  • Миколаївській;
  • Рівненській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Чернігівській.

Для них діятиме фіксований тариф 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

"Сьогодні" також писали про те, для кого і навіщо уряд знизив ціну на газ на два місяці, і як країна може зменшити витрати на опалення.

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