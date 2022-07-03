У німців залишилося лише 12 тижнів! До чого вже ретельно готується країна

За словами високопосадовців, Німеччину чекають нелегкі часи

Жителів країни закликають вже почати ретельну підготовку до зими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через побоювання, що РФ може перекрити постачання природного газу, Німеччина спонукає промисловість, особливо підприємства критичної інфраструктури, та населення особливо ретельно готуватися протягом наступних 12 тижнів до настання холодів.

Про це заявив президент Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер,передає AP.

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Він закликав власників будинків і квартир:

перевірити та відрегулювати свої газові котли та радіатори, адже технічне обслуговування, за його словами, може знизити споживання газу на 10–15%;

понизити температуру в деяких кімнатах;

придбати генератори аварійного живлення з метою уникнути "ланцюжка відключень" у разі кризової ситуації. Резервного струму має вистачити на 72 години.

Чому прозвучало подібне звернення?

Звернення з боку Німеччини пролунало після того, як Росія на початку червня скоротила постачання газу до Німеччини, Італії, Австрії, Чехії та Словаччини, оскільки країни Європейського союзу щосили намагаються поповнити сховища паливом, що використовується для вироблення електроенергії, енергетики та опалення будинків взимку.

Росія аргументувала це технічними проблемами "Північного потоку-1" (трубопровід, який проходить дном Балтійського моря з Росії до Німеччини). Тож газопровід перестане функціонувати з 11 липня до 21 липня. Компанія Nord Stream AG відключить обидві нитки у рамках планового ремонту.

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Німеччина у відповідь на такі пояснення на тимчасове відключення відреагувала вкрай недовірливо і заявила, що тимчасове припинення роботи "Північного потоку" через "технічні причини" не переконує німців, і сама ситуація виглядає дуже напружено. Як сказав Мюллер, це технічне обслуговування може перетворитися "на більш тривале політичне обслуговування".