Путін не матиме альтернатив: як ЄС може швидко припинити війну в Україні

Міжнародні експерти з економіки навели вагомі аргументи щодо введення ембарго на російську нафту й газ

ЄС зазнає більших втрат від війни в Україні, ніж від ембарго на нафту й газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Колишній головний економіст ЄБРР Сергій Гурієв і професор Каліфорнійського університету Олег Іцхокі оприлюднили статтю з розбором підстав для введення ембарго на нафту й газ із Росії в ЄС.

Як повідомили фахівці на порталі IntelliNews, заборона купівлі російських енергоресурсів є найбільш дієвим способом припинити фінансування путінської війни в Україні.

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Вартість німецького ембарго оцінюють до 3% ВВП. У перерахунку воно обійдеться до 1200 євро на одного жителя Німеччини, що менше за економічні витрати, пов’язані з пандемією коронавірусу. Німецький уряд має достатньо грошей, щоб після відмови від російської нафти та газу перейти на альтернативні джерела та забезпечити людей роботою. Кінець опалювального сезону якраз сприяє початку цього процесу.

"Відмова від введення ембарго тягне за собою значно більші витрати. Війна Путіна в Україні – це насамперед людська трагедія. Але це також економічна катастрофа для Європи", – зауважили економісти.

Йдеться про кризу з біженцями, які прибули з України – це понад 3 мільйони людей. Відтак прогнози вказують на подальшу рецесію економіки єврозони через порушені виробничі процеси в Східній Європі. І чим довше в ЄС затягують ситуацію, тим більше економічних витрат буде в майбутньому.

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Вплив санкцій

Завдяки економічним санкціям проти російської економіки знецінився рубль, а фондовий ринок у РФ перестав існувати. Прогноз інфляції в країні зріс у 4 рази, очікується найбільше за 30 років падіння ВВП та дефолт.

Попри всі заморожені активи та резерви Центробанку, санкції проти російських олігархів та вихід бізнесу з російського ринку, країна-агресорка отримує понад 500 мільйонів євро на день саме від продажу нафти й газу в Європу. Це дозволяє їй збалансувати наявні проблеми.

Економісти переконані, що відсутність формального європейського ембарго дозволяє Путіну сподіватися на середньострокове розв’язання проблеми з нафтою і мати стимул продовжувати війну. Він має й обхідні шляхи неповної заборони на SWIFT. Іноземна готівка може не потрапляти в Росію, але її використовуватимуть на чорних та сірих ринках.

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Інфляція разом із експортним ембарго підірве можливості агресора підтримувати купівельну спроможність. Відтак наявні в країні військові, силовики та пропагандисти не матимуть мотивації продовжувати війну. Тому ембарго має діяти, поки Росія не надасть гарантій відсутності подальшої агресії в Україні чи десь іще.

"Будь-який інший варіант, ймовірно, буде значно дорожчим і небезпечнішим", – резюмували автори статті.

Заборона енергоресурсів з РФ

Поки в Україні триває війна, країни Європи ніяк не можуть домовитися про відмову від російської нафти та газу. Однак у ЄС вже зрозуміли свою залежність від агресора та планують спільні закупівлі в інших місцях.

Зокрема, про занадто швидше рішення або й узагалі проти ембарго виступили Німеччина, Нідерланди та Угорщина, неоднозначна позиція в Болгарії. За межами єврозони торгувати з РФ продовжує Китай, Індія та Туреччина. Основними споживачами російської нафти залишаються:

болгарський Neftochim Burgas, який належить "Лукойлу";

німецький Miro, яким частково володіє "Роснафта";

німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснафта";

німецький Leuna, яким володіє TotalEnergies;

грецький Hellenic Petroleum;

італійський ISAB, який належить "Лукойлу";

угорська нафтова група MOL;

польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;

данський Zeeland Refinery, який частково належить "Лукойлу";

нідерландський Rotterdam Refinery;

індійський Hindustan Petroleum;

індійський Indian Oil.

Раніше ми розповідали, яка позиція в канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо відмови від енергоресурсів з Росії. Водночас Велика Британія продовжує підтримувати Україну й нещодавно заморозила активи одного з головних банків, через який Газпром отримував гроші з ЄС.