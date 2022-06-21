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У РФ з'явився конкурент: хто знайшов заміну російському газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 11:14
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Розповідаємо, коли почнуться повноцінні постачання блакитного палива новим інтерконектором
Болгарія знайшла повну заміну "Газпрому"
Болгарія знайшла повну заміну "Газпрому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Болгарія з 1 липня почне отримувати азербайджанський газ у повному обсязі.

Про це заявив посол Азербайджану Гусейн Гусейнов, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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У червні має завершитись тестове прокачування газу інтерконектором Греція – Болгарія (IGB) і після цього розпочнеться повноцінне постачання.

Нагадаємо, що російськи монополіст "Газпром" 27 квітня призупинив постачання блакитного палива до Польщі та Болгарії, агрументувавши це відмовою країн платити за газ в рублях, як вимагав Кремль.

Після цього поляки вирішили достроково розірвати контракт із Росією, а представники Болгарії заявили, що назавжди припиняють перемовини із "Газпромом" і розривають з ним усі зв’язки, оскільки компанія довела свою ненадійність.

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"Газпром" не забронював транзит на липень

Російський монополіст проігнорував додаткові потужності українського транзиту і, на думку аналітиків Bloomberg, тепер РФ ще на кілька тижнів обмежить постачання блакитного палива після зменшення обсягів трубопроводом "Північний потік- 1 " до 40% його пропускної спроможності.

У липні постачання газу може впасти ще сильніше, оскільки трубопровід має повнісню зупинитись на кілька днів через щорічні роботи.

Україна у свою чергу неодноразово пропонувала "Газпрому" замістити ці обсяги за рахунок збільшення потоку через прикордонний пункт "Суджа", однак поки що компанія ігнорує цю можливість.

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"Сьогодні" раніше писали, чому "Газпром" зупинив постачання блакитного палива через "Турецький потік", і розповідали, навіщо компанія відключає газ різним країнам Євросоюзу.

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