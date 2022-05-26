В Угорщини нема шансів? Як Україна може домогтися ембарго на нафту РФ

Розповідаємо, що запропонували у Міністерстві енергетики для того, аби переконати Угорщину погодитися на нафтове ембарго

Примусити Угорщину до ембарго можна за допомогою "Дружби" / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Угорщина чинить опір запровадженню ембарго на російську нафту. Через неї ЄС змушений вигадувати нові механізми, як обійтися без її голосу. А тим часом в Україні йдуть дискусії щодо того, як схилити Угорщину до цього рішення.

Одне з таких запропонувала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Про нього вона розповіла на Київському безпековому форумі.

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"Угорщина думає, що прийшов її зірковий час"

Зеркаль зазначила, що Угорщина скористалася можливістю, і почала виставляти свої умови в питанні відмови від російських енергоресурсів. При цьому, дозволили їй це зробити і Євросоюз, і Україна. Водночас, за її словами, апетит Угорщини щодо фондів Європейського союзу зростає щодня.

"Вони (в Угорщині, – ред.) вирішили, що у них настав зірковий час, коли можна вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", – зазначила радниця.

Але Зеркаль додала, що попри те, що відбувається навколо ембарго і позиції Угорщини щодо цього, в України є потужний важіль. І мова йде про нафтопровід "Дружба".

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"Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через "Дружбу", до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося", – зауважила Зеркаль.

В Угорщини немає іншого шляху для нафти з РФ

"Сьогодні" раніше поспілкувалися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем, який пояснив, що Угорщина ніяк не може отримувати російську нафту, окрім як через "Дружбу".

Відповідно, Україна може просто перекрити цей трубопровід і незалежно від того, підпише чи не підпише Угорщина шостий пакет санкцій, вона втратить криваві ресурси з РФ.

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Навіть якщо Україна не піде на це, експерт упевнений, що рано чи пізно Угорщина підпише санкційний пакет, отримавши якісь фінансові гарантії від ЄС.

Європейці можуть піддатися газовому шантажу РФ

Раніше ми писали, що деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою.

Йдеться про раніше анонсовану платіжну систему зі створенням двох рахунків у Газпромбанку. Технічно – європейці платитимуть за газ із РФ у євро, а фінансова установа конвертуватиме валюту в рублі.

Це також означає, що Європа продовжить фінансувати війну Росії проти України та постачання зброї окупантам, навіть якщо компанії й не підтримують агресію РФ. Готовність енергосектору платити за блакитне паливо також зміцнить рубль.

Раніше ми пояснювали, чому після збройного конфлікту з Україною Росія може опинитися під впливом Китаю. Дізнайтеся також, хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світу.