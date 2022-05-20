Україна може змінити все: як змусити Угорщину схвалити нафтове ембарго

Експерт розповів, що Віктор Орбан хоче "виторгувати" в інших країн Євросоюзу

Угорщина блокує ембарго з корисливих цілей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз уже вкотре намагається ухвалити шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає запровадження нафтового ембарго. Рішення наполегливо блокує Угорщина, посилаючись на те, що це завдасть її економіці ще більшої шкоди, ніж Кремлю.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом про те, чи правда угорці настільки залежні від російських енергоресурсів і як Україна може підштовхнути їх до ухвалення рішення.

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Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ упевнений, що це лише шантаж, щоб виторгувати собі вигідніші умови від ЄС.

Адже Угорщина не заявляє, що проти РФ не можна вводити санкції і це їхня принципова позиція, а вимагає два мільярди євро на модернізацію своєї енергосистеми та НПЗ.

"Сказати, що їм справді потрібно два мільярди і у них така критична ситуація – не можна. Але істина завжди посередині і стверджувати, що вони повністю імітують цю залежність, теж не можна", – розповідає експерт.

Однак про відсутність альтернативних шляхів постачання Орбан явно лукавить, адже країна може отримувати природний газ із Азербайджану – по газопроводу "Танап".

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З нафтою ситуація складніша, але також не критична і чорне золото вони можуть отримувати з Хорватії.

Вся справа у цінах. Багато років РФ підкуповувала Угорщину низькими цінами на свою нафту і від цього важко відмовлятися.

"У даному випадку – це лобізм великого бізнесу з одного боку, а з іншого – спроба виторгувати для себе щось у ЄС. Але Україна, до речі, могла б енергійніше повиховувати Угорщину", – розповідає Кущ.

Що може зробити Україна?

За словами аналітика, через нашу територію проходить нафтопровід "Дружба" і Угорщина ніяк не може отримувати російську нафту іншим шляхом.

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Відповідно, Україна може просто перекрити цей трубопровід і незалежно від того, підпише чи не підпише Угорщина шостий пакет санкцій, вона втратить криваві ресурси з РФ.

Навіть якщо Україна не піде на це, експерт упевнений, що рано чи пізно Угорщина підпише санкційний пакет, отримавши якісь фінансові гарантії від ЄС.

"Сьогодні" раніше писали, хто скуповує російську нафту задешево, і розповідали, що відбувається з цінами на чорне золото.