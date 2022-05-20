Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Україна може змінити все: як змусити Угорщину схвалити нафтове ембарго

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 14:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, що Віктор Орбан хоче "виторгувати" в інших країн Євросоюзу
Угорщина блокує ембарго з корисливих цілей
Угорщина блокує ембарго з корисливих цілей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз уже вкотре намагається ухвалити шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає запровадження нафтового ембарго. Рішення наполегливо блокує Угорщина, посилаючись на те, що це завдасть її економіці ще більшої шкоди, ніж Кремлю.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом про те, чи правда угорці настільки залежні від російських енергоресурсів і як Україна може підштовхнути їх до ухвалення рішення.

Реклама

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ упевнений, що це лише шантаж, щоб виторгувати собі вигідніші умови від ЄС.

Адже Угорщина не заявляє, що проти РФ не можна вводити санкції і це їхня принципова позиція, а вимагає два мільярди євро на модернізацію своєї енергосистеми та НПЗ.

"Сказати, що їм справді потрібно два мільярди і у них така критична ситуація – не можна. Але істина завжди посередині і стверджувати, що вони повністю імітують цю залежність, теж не можна", – розповідає експерт.

Однак про відсутність альтернативних шляхів постачання Орбан явно лукавить, адже країна може отримувати природний газ із Азербайджану – по газопроводу "Танап".

Реклама

З нафтою ситуація складніша, але також не критична і чорне золото вони можуть отримувати з Хорватії.

Вся справа у цінах. Багато років РФ підкуповувала Угорщину низькими цінами на свою нафту і від цього важко відмовлятися.

"У даному випадку – це лобізм великого бізнесу з одного боку, а з іншого – спроба виторгувати для себе щось у ЄС. Але Україна, до речі, могла б енергійніше повиховувати Угорщину", – розповідає Кущ.

Що може зробити Україна?

За словами аналітика, через нашу територію проходить нафтопровід "Дружба" і Угорщина ніяк не може отримувати російську нафту іншим шляхом.

Реклама

Відповідно, Україна може просто перекрити цей трубопровід і незалежно від того, підпише чи не підпише Угорщина шостий пакет санкцій, вона втратить криваві ресурси з РФ.

Навіть якщо Україна не піде на це, експерт упевнений, що рано чи пізно Угорщина підпише санкційний пакет, отримавши якісь фінансові гарантії від ЄС.

"Сьогодні" раніше писали, хто скуповує російську нафту задешево, і розповідали, що відбувається з цінами на чорне золото.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Ембарго на нафту
В ЄС не дозріли для ізоляції РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти