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Україна може відмовитись від імпорту газу: глава Оператора ГТС пояснив, як це зробити

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 червня, 18:56
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Україна має великий потенціал для власного виробництва ресурсу, тож у перспективі може не купувати газ
Україна має потенціал для виробництва біометану
Україна має потенціал для виробництва біометану / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У світі намагаються шукати альтернативи "традиційним" ресурсам. Зокрема, у Данії за останні пів року помітне зростання інтересу до "зеленої" енергетики.

Як повідомив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook, до 2030-2035 року в Данії сподіваються повністю перейти на "зелену" газову систему.

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Потенціал в Україні

У 2022 році 27% газу в данських мережах становить біометан – це біогаз, доведений до якості метану. Потенціал для його виробництва має й Україна.

За словами Сергія Макогона, мовиться про виробництво до 8 млрд кубометрів біогазу на рік.

"Це дуже амбітна ціль на наступні 10 років. Але 0,5 млрд кубометрів біогазу через 2 роки цілком реально", – додав гендиректор Оператора ГТС України.

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Очільник компанії переконаний, що Україна має реальну можливість налагодити власний видобуток газу, зокрема й виробництво біогазу. Це дозволить у перспективі повністю відмовитись від імпорту блакитного палива.

Що таке біометан?

Як пояснили у біоенергетичній асоціації України UaBio, для виробництва газового палива можна використовувати біомасу. Для виготовлення біогазу підходять відходи тваринних ферм, стічні води чи органіка на сміттєвих полігонах. Таке паливо можна використовувати для отримання електроенергії та для задоволення потреб в опаленні чи приготуванні їжі.

Водночас біометан – це майже на 100%, метан, що утворюється або шляхом збагачення біогазу, або шляхом газифікації твердої біомаси. Він не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати у такий же спосіб. До того ж він є вуглецево нейтральним.

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"Зелений" водень в Україні

В Україні хочуть спробувати генерувати "зелений" водень на Дніпровській ГАЕС. Фахівці уже вивчають, як технологічно запровадити цей процес.

Спеціалісти зауважили, що Дніпровська гідроакумулювальна електростанція має досить високий напір, тому там можна побудувати додаткові потужності.

Агрегати в базовому режимі можуть забезпечити необхідну кількість електроенергії для виробництва водню.

"Сьогодні" раніше писали, що Україна та Німеччина можуть запустити спільне виробництво "зеленого" водню, і які країни найсильніше наблизилися до "зеленого" переходу.

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