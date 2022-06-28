Україна може захистити ЄС від газової кризи – як це зробити

Міністр енергетики розповів, наскільки реально Європа оцінює загрози наступного опалювального сезону

Україна може допомогти Європі під час опалювального сезону

Україна готова стати надійним партнером Європи цієї зими і забезпечити стале газопостачання під час опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

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За його словами, наша країна може надати ЄС свої підземні сховища газу, які є найбільшими в Європі.

"Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи...Наші ПСГ – найбільші в Європі, і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим більше, що умови зберігання в Україні – найоптимальніші в Європі", – написав міністр.

Галущенко також нагадав, що газові сховища у європейських країнах мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Ці норми були встановлені Європарламентом, а тепер це рішення підтвердили в Європейська рада.

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"Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту", – сказав Галущенко.

Обмеження цін на блакитне паливо

Раніше ми розповідали, що країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмеження цін на російський газ.

Тамтешні лідери переконані, що це спровокує Росію ще більше обмежити постачання блакитного палива.

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Наприклад, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі запропонував своїм колегам обговорити цю тему на позачерговому саміті, але отримав відмову.

"Сьогодні" раніше писали, який енергетичний "сюрприз" для РФ підготували країни "Великої сімки" і розповідали, як агресор може втратити частину газогону "Північний потік-2".