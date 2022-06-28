Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституції ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Україна може захистити ЄС від газової кризи – як це зробити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 червня, 14:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр енергетики розповів, наскільки реально Європа оцінює загрози наступного опалювального сезону
Україна може допомогти Європі під час опалювального сезону
Україна може допомогти Європі під час опалювального сезону

Україна готова стати надійним партнером Європи цієї зими і забезпечити стале газопостачання під час опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

Реклама

За його словами, наша країна може надати ЄС свої підземні сховища газу, які є найбільшими в Європі.

"Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи...Наші ПСГ – найбільші в Європі, і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим більше, що умови зберігання в Україні – найоптимальніші в Європі", – написав міністр.

Галущенко також нагадав, що газові сховища у європейських країнах мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Ці норми були встановлені Європарламентом, а тепер це рішення підтвердили в Європейська рада.

Реклама

"Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту", – сказав Галущенко.

Обмеження цін на блакитне паливо

Раніше ми розповідали, що країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмеження цін на російський газ.

Тамтешні лідери переконані, що це спровокує Росію ще більше обмежити постачання блакитного палива.

Реклама

Наприклад, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі запропонував своїм колегам обговорити цю тему на позачерговому саміті, але отримав відмову.

"Сьогодні" раніше писали, який енергетичний "сюрприз" для РФ підготували країни "Великої сімки" і розповідали, як агресор може втратити частину газогону "Північний потік-2".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.8
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.1/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/34.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти