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Україна допоможе ЄС позбутися енергетичної залежності від Росії, – Тимченко для Atlantic Council

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 травня, 16:05
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Україна впродовж року може дати ЄС достатньо ресурсів, щоб він став незалежним від Російської Федерації
Україна може збільшити постачання електроенергії
Україна може збільшити постачання електроенергії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна лише впродовж одного року може кратно збільшити постачання електроенергії до Європи. І це допоможе країнам Євросоюзу уникнути залежності від енергоресурсів російського агресора.

Про це у колонці для Atlantic Council повідомив Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК Ріната Ахметова.

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Для РФ енергоресурси це зброя

Як зазначає Тимченко, Росія використовує енергетичні ресурси як зброю для шантажу. І не лише проти України, а й усього світу.

"Відрізання від Росії основного джерела фінансування та закупівля енергії в Україні не лише скоротить фінансування російських військових, а й допоможе відновити мирну країну, яка має європейські цінності та сприятиме довгостроковій енергетичній безпеці Європи", – написав Тимченко.

Він додав, що Україна вже має можливість експортувати до ЄС до 1,5 ГВт електроенергії. За оцінками ДТЕК, потенційно постачання може збільшитися до 3-4 ГВт протягом року.

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Крім того, наша країна може запропонувати ЄС свою газову інфраструктуру та потенціал для зростання видобутку природного газу.

Адже після Норвегії в Україні найбільші газові поклади в Європі, і ми видобували майже 20 млрд кубометрів газу на рік до війни. За оцінками ДТЕК, ця цифра зросте на третину протягом наступних трьох років.

"Але для повної інтеграції нашої країни до Європи знадобиться щось на кшталт "українського плану Маршалла", спрямованого на відновлення України з урахуванням довгострокової економічної стабільності, і енергетика має бути одним із її пріоритетів. Це буде вигідно не лише Україні, а й усій Європі", – резюмував голова ДТЕК.

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Чи зможе "Газпром" зупинити транзит газу через Україну

Раніше ми розповідали, що 11 травня транзит російського газу через Україну у пункті пропуску "Сохранівка" на Луганщині впав до нуля. Сталося це тому, що російські військові захопили станцію. Саме через цей пункт до Європи надходить третина газу, що поставляється з РФ.

Але, незважаючи на зупинку транзиту через ГВС "Сохранівка", Україна все ще може постачати такі ж обсяги блакитного палива і навіть наполягає на їхньому збільшенні.

ОГТСУ має достатньо потужностей, зокрема навіть без змін до поточного транзитного договору ГВС "Суджа" може прийняти 77,2 млн куб. м газу на добу.

Загалом технічна здатність цього пункту пропуску становить 244 млн. куб. м газу на добу, а це означає, що Україна може доставляти повні обсяги газу передбачені контрактами.

В ОГТСУ зазначають, що наша держава може збільшувати обсяги транзиту до ЄС через усі свої потужності навіть у ситуації, коли "Газпром" це блокує. І робить він це тому, що боїться залежності від України.

"Сьогодні" також писали, що Угорщина назвала суму, за яку готова погодитись на нафтове ембарго проти РФ. Читайте за скільки країна могла б "продати" згоду на ембарго.

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