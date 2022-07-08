Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Українцям серйозно "прикрутять" батареї взимку: що потрібно робити вже зараз

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 липня, 10:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, чим доведеться пожертвувати українцям та європейцям заради економії
Українцям доведеться серйозно економити тепло взимку
Українцям доведеться серйозно економити тепло взимку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Взимку у квартирах українців може відчутно похолодати, адже Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси з метою економії.

Про те, до чого готуватися цієї зими, розповіли експерти в матеріалі "Обозревателя".

Реклама

Отже, якщо зараз у квартирі не повинно бути нижче 18 градусів, а для кутових кімнат взагалі 20, то за новими правилами норму зменшать до 16 та 18 градусів.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповідає, що цього року для цього є реальні підстави. За його словами, навіть європейські політики просять своїх громадян знизити в опалювальний сезон температуру у квартирах для того, щоб відмовитись від російського газу та підтримати Україну.

Кабмін теж хоче піти на такий крок, і це допоможе державі заощадити десятки та сотні мільйонів кубометрів газу за опалювальний сезон.

Реклама

Що буде у квартирах?

Проблема таких нововведень полягає в тому, що торік, навіть за високих нормативів, температура повітря в деяких квартирах ледь сягала 18 градусів.

На це впливає безліч причин, наприклад, високі втрати при доставці теплоносія, плачевний стан будинків, через який йде тепло.

Якщо знизити температуру теплоносія, а ситуацію з будинками залишити як є, то в окремих хрущовках температура може опуститись і до 14 градусів.

Реклама

"Норма 16 градусів – це погано. Це може призвести до серйозних проблем у будинках. Є санітарна норма, яка існує зараз: це не менше ніж 18 градусів", – нагадує Попенко.

Що робити?

Ще одна проблема полягає в тому, що зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії, хоча електромережі на це не розраховані.

Це зі свого боку призводить до замикань, спалахів і навіть пожеж. Тому у старих будинках необхідно вже зараз:

  • звернутися до компанії, що управляє, для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку;
  • замінити, відрегулювати чи утеплити вікна.

Якщо ви хочете поміняти склопакет, краще зробити це зараз, оскільки з настанням холодів ці послуги подорожчають.

Реально може вирішити проблему енергомодернізація. Для цього потрібно створити ОСББ у багатоквартирному будинку, а також доведеться або подавати заявку на грант, або брати пільговий кредит, який зараз украй складно отримати.

"Сьогодні" раніше писали, чому у деяких містах взагалі може не бути централізованого опалення, та розповідали, скільки газу в наші ПСГ закачав "Оператор ГТС України".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти