Українцям серйозно "прикрутять" батареї взимку: що потрібно робити вже зараз

Експерт розповів, чим доведеться пожертвувати українцям та європейцям заради економії

Українцям доведеться серйозно економити тепло взимку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Взимку у квартирах українців може відчутно похолодати, адже Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси з метою економії.

Про те, до чого готуватися цієї зими, розповіли експерти в матеріалі "Обозревателя".

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Отже, якщо зараз у квартирі не повинно бути нижче 18 градусів, а для кутових кімнат взагалі 20, то за новими правилами норму зменшать до 16 та 18 градусів.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповідає, що цього року для цього є реальні підстави. За його словами, навіть європейські політики просять своїх громадян знизити в опалювальний сезон температуру у квартирах для того, щоб відмовитись від російського газу та підтримати Україну.

Кабмін теж хоче піти на такий крок, і це допоможе державі заощадити десятки та сотні мільйонів кубометрів газу за опалювальний сезон.

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Що буде у квартирах?

Проблема таких нововведень полягає в тому, що торік, навіть за високих нормативів, температура повітря в деяких квартирах ледь сягала 18 градусів.

На це впливає безліч причин, наприклад, високі втрати при доставці теплоносія, плачевний стан будинків, через який йде тепло.

Якщо знизити температуру теплоносія, а ситуацію з будинками залишити як є, то в окремих хрущовках температура може опуститись і до 14 градусів.

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"Норма 16 градусів – це погано. Це може призвести до серйозних проблем у будинках. Є санітарна норма, яка існує зараз: це не менше ніж 18 градусів", – нагадує Попенко.

Що робити?

Ще одна проблема полягає в тому, що зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії, хоча електромережі на це не розраховані.

Це зі свого боку призводить до замикань, спалахів і навіть пожеж. Тому у старих будинках необхідно вже зараз:

звернутися до компанії, що управляє, для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку;

замінити, відрегулювати чи утеплити вікна.

Якщо ви хочете поміняти склопакет, краще зробити це зараз, оскільки з настанням холодів ці послуги подорожчають.

Реально може вирішити проблему енергомодернізація. Для цього потрібно створити ОСББ у багатоквартирному будинку, а також доведеться або подавати заявку на грант, або брати пільговий кредит, який зараз украй складно отримати.

"Сьогодні" раніше писали, чому у деяких містах взагалі може не бути централізованого опалення, та розповідали, скільки газу в наші ПСГ закачав "Оператор ГТС України".