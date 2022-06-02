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Українці на Донеччині та Київщині знову зі світлом – у яких районах відновили електропостачання

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 червня, 14:30
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Після обстрілів з боку російських загарбників, аварійні бригади відремонтували частину електромереж
Українці забезпечені світлом після ворожих обстрілів
Українці забезпечені світлом після ворожих обстрілів / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За добу 1 червня енергетики ДТЕК відремонтували пошкоджені обстрілом електромережі та повернули світло українцям у Донецькій та Київській областях.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, знову подають електроенергію до 12,3 тис. родин із 22 міст і сіл Донецької області.

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Електроживленням забезпечені споживачі у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах.

Окрім цього, унаслідок ворожого обстрілу Обухівського району Київської області без світла залишились понад 8 тис. родин, яким оперативно повернули електропостачання. Вдалося зажити 24 населених пункти поблизу столиці.

"Аварійні бригади ДТЕК напоготові оперативно повертати світло в будинки мешканців, щойно на це буде дозвіл Збройних сил України та Територіальної оборони", – наголосили енергетики.

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Спеціалісти компанії працюють без перерви уже 99 добу спільно з військовими та іншими спецслужбами, щоб забезпечити українців струмом.

Підсумки травня

У травні монтери ДТЕК повернули світло 697 тис. родин, які залишилися без електропостачання внаслідок бойових дій у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

Знову зі світлом споживачі у 579 населених пунктах. У деякі будинки електропостачання доводиться відновлювати майже щодня через активні обстріли та постійні пошкодження мереж

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18 травня енергетики ДТЕК завершили всі роботи з відновлення електромереж компанії у Київській області. Наразі фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжують працювати над точковими заявками клієнтів та відновлювати постійні схеми живлення електроенергією.

Для повернення світла на Київщину вже витратили 300 млн грн. Щоб повністю відновити інфраструктуру електромереж до довоєнного рівня, необхідно приблизно 1 млрд грн. Енергетики сподіваються на допомогу іноземних партнерів та Фонду відновлення України.

Раніше "Сьогодні" писали, як об'єкти критичної інфраструктури з початку війни забезпечуються світлом, і розповідали, чи готова Україні збільшити обсяг постачання електроенергії до країн ЄС.

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