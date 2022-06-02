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Українська ГТС здатна замінити російський "Північний потік – 1" – Макогон

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 11:11
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Наявність транзиту гарантує Україні збереження газотранспортної інфраструктури
Транзит газу через Україну гарантує безпеку інфраструктурі
Транзит газу через Україну гарантує безпеку інфраструктурі / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Компанія Оператор ГТС України подала Міністерству економіки Німеччини та німецькому регулятору звернення щодо скасування винятку для "Північного потоку – 1".

Як повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон, такий виняток із законодавства ФРН газопроводу надали 2020 року.

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За його словами, українська ГТС має досить потужностей і цілком здатна замінити російський "Північний потік – 1". Водночас наявність транзиту гарантує збереження газотранспортної інфраструктури України від пошкоджень з боку російських загарбників.

"Для транспортування газу українським споживачам нам потрібна неушкоджена система. Тому до того часу, поки не буде запроваджено повне ембарго на російський газ, ми пропонуємо максимально використовувати українську ГТС", – заявив Макогон.

Скасування бонусів для Росії

Керівник ОГТС України підкреслив, що виняток для російського газогону в Німеччині надавали для зміцнення безпеки постачання газу в ЄС. Це також мало підсилити ринкову конкуренцію.

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Однак РФ створила штучний дефіцит газу в Європі та розв’язала війну в Україні, а тепер ще й одноосібно зупиняє постачання до "недружніх" країн, які не хочуть платити за ресурс рублями.

"Підстави, на яких надавався законодавчий виняток не є дійсними", – зауважив Сергій Макогон.

Тому українська компанія пропонує переглянути рішення та ввести обмеження на використання "Північного потоку – 1". Україна має досить потужностей, щоб його замінити, оскільки до будівництва російської труби – до 2011 року – саме через українську систему подавали газ в Європу.

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Помста "Газпрому"

Нещодавно російський газовий монополіст перекрив постачання ресурсу ще двом "ворожим" Кремлю країнам, які відмовились використовувати нову платіжну схему РФ. Компанії з Данії та Німеччини відмовилися відкривати рублевий рахунок в Газпромбанку і конвертувати оплату з євро чи доларів у рублі.

За це з 1 червня "Газпром" покарав данську Orsted Salg & Service і німецьку Shell Energy Europe Limited. У переддень запровадження рішення їх публічно попередили про перекриття газового вентиля. Пояснили це тим, що до 31 травня жодна з компаній не перерахувала оплату за квітень, тож надання послуг зупинили до повного розрахунку за "встановленим порядком".

"Сьогодні" писали, які компанії з Європи таки вирішили торгувати з агресором і платити за газ по-новому, а яка країна не піддалася на шантаж та розірвала контракти з "Газпромом" достроково.

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