Українські металурги через РФ вийшли із найбільшої світової асоціації

Україна посіла 14-те місце у рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2021 році

Українські металурги відмовляються від заходів, де присутні Росія / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Асоціація Укрметалургпром, яка об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, заявила асоціації Worldsteel, що не братиме участі у жодному із заходів, у якому беруть участь представники Росії.

Про це йдеться у офіційному листі ОП до керівництва Worldsteel.

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В Укрметалугпромі наголосили: війна проти України, яку росіяни цинічно називають спецоперацією, триває вже понад півтора місяця. Росіяни руйнують житлові квартали, лікарні, школи та дитячі садки в Україні, знищують тисячі невинних людей. Більшість країн світу підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, у тому числі санкціями, а міжнародні організації призупиняють участь Росії у діяльності своїх органів.

"Ми сподівалися, що Worldsteel, як найбільша й найреспектабельніша світова сталеливарна спільнота, наслідує приклад і призупинить членство російських асоціацій та компаній. Але, на жаль, представники країни-агресора продовжують брати участь у всіх заходах Worldsteel", – йдеться у листі.

Саме тому Асоціація Укрметалургпром, як уповноважений представник української сталеливарної спільноти, не збирається брати участь у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

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"Ми повідомляємо, що наша асоціація відсьогодні припиняє участь у всіх органах Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності Worldsteel. Ми сподіваємося, що спільнота перегляне свою позицію та ухвалить правильні рішення, щоб дати можливість українським та іншим цивілізованим асоціаціям і компаніям металургійної галузі повернутися до активної участі в діяльності Worldsteel", – зазначено у заяві.

Знати ворога в обличчя

Нещодавн група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили спільний проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері.

Засновники проєкту зібрали інформацію про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівні компанії, які продовжують співпрацювати з агресором.

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Мета Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.

Раніше ми розповідали, Мінекономіки України звернулося з листом до великих західних енергетичних компаній та закликало їх припинити працювати в Росії через її напад на Україну.