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Знищують конкурента на світовому ринку: якою є стратегія РФ і навіщо їй красти український метал

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 липня, 14:58
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Юристи української групи компаній пояснили, навіщо окупанти крадуть продукцію у Маріуполі
Загарбники продовжують красти українську продукцію
Загарбники продовжують красти українську продукцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Крадіжка Росією української продукції, особливо металу та зерна – це частина стратегії знищення України як основного конкурента на світових ринках.

Таку думку висловила директор із правового забезпечення групи Метінвест Світлана Романова.

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"Безумовно, Росія – країна злодіїв. Ми це бачили за діями російських військових, котрі мародерили квартири. А в Маріуполі Росія мародерить на державному рівні, і хвалиться цим на федеральних каналах", – наголосила вона.

Тому, з одного боку – це банальна крадіжка та бажання збагатитися чужим коштом, а з іншого – не лише мародерство, а й частина глобальної стратегії знищення української економіки.

За словами Романової, основне завдання РФ – прибрати конкурента на зерновому та металургійному ринку. Тому що історично, наприклад, для Метінвесту основними конкурентами були російські виробники.

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"Розумно припустити, що стратегічно мета Росії – знищити Україну як свого конкурента на міжнародних ринках. Ми сильні і відомі за межами країни насамперед металом, з якого будуються хмарочоси по всьому світу, кораблі та об'єкти інфраструктури, і, звичайно, зерном, яким ми забезпечуємо дуже багато країн" – резюмувала вона.

Крадіжки з Маріуполя

Росія вкрала з Маріупольського порту вже три кораблі металу, виробленого заводами Азовсталь та ММКІ.

Сюжети, в яких влада хвалилася "досягнень", були показані на федеральних телеканалах РФ – там говорилося, що обсяги вивезення збільшаться, коли окупанти відновлять водо- та електропостачання порту.

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Своєю чергою Азовсталь та ММКІ звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальні справи проти компаній та осіб, причетних до крадіжки металу.

Компанія Метінвест закликала своїх міжнародних партнерів та компанії-оператори портів не купувати крадену в Україні продукцію та повідомляти компанії про спроби продажу.

Гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко заявив, що РФ і всі, хто крадуть і має намір купувати вкрадений метал, будуть притягнуті до відповідальності. "Сьогодні" також розповідали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України.

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