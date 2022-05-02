Вже знайшли альтернативу: найбільший індійський виробник сталі припиняє постачання вугілля з РФ

Розповідаємо, чому компанія, яка є десятою найбільшою у світі за обсягом виробленої сталі, відмовляється від співпраці з РФ

Російське вугілля не потрібне Індії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Індійська сталеливарна компанія Tata Steel Group відмовляється від постачання російського вугілля.

Про це повідомляє прес-служба європейського підрозділу компанії.

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У компанії вважають, що через санції Росія не зможе дотримуватися раніше обумовлених термінів у постачанні вугілля. Хоча напередодні вторгнення російських військ в Україну Індія збільшила постачання вугілля з РФ, оскільки Австралія своє вугілля продавала дорожче.

"Щоб забезпечити безперервну роботу бізнесу, ми знайшли альтернативних постачальників сировини, оскільки операції з російськими постачальниками та банкірами супроводжуються великою невизначеністю внаслідок міжнародних санкцій проти Росії", – сказано у повідомленні на сайті.

За даними аналітичних платформ, Tata Steel за перші три місяці 2022 імпортувала у Росії 617 тисяч тонн вугілля, і отримала 246 тисяч тонн у квітні за контрактами, які були підписані до війни.

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Від вугілля та газу відмовляться Нідерланди

Наприкінці 2022 року Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російського газу та вугілля. Зиму 2022/2023 країна планує пройти із максимально заповненими газосховищами.

Газосховища Bergermeer на 70% заповнить державна компанія Energie Beheer Nederland Загальні витрати оцінюються в 623 млн євро можуть змінюватися в залежності від ціни на блакитне паливо.

Окрім цього, планується збільшити імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ). Для нього підготовлені газові термінали в Роттердамі та Еемсхафені.

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