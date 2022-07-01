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У ДТЕК заявили про атаку російських хакерів: чого хочуть зловмисники

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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1 липня, 13:36
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Зловмисники намагаються підірвати енергетичну безпеку України
Російські хакери атакували ДТЕК
Російські хакери атакували ДТЕК / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК зафіксувала кібератаку на ІТ-інфраструктуру групи з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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"Мета зловмисників – порушити технологічні процеси генеруючих та розподільчих компаній та підірвати енергетичну безпеку України, а також поширити свідомо неправдиву інформацію про роботу компаній та як наслідок – залишити без електропостачання українських споживачів", – йдеться у заяві.

ДТЕК пояснює хакерську атаку РФ реакцією країни-агресора на проукраїнську позицію компанії та її акціонера.

"Особлива активність ворога щодо атак на об'єкти ДТЕК пояснюється жорсткою та проактивною позицією власника компанії Ріната Ахметова стосовно варварської війни Росії проти України, масштабною допомогою української армії та підтримкою українців", – повідомили у ДТЕК.

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Компанія співпрацює з українськими компетентними службами та міжнародними партнерами України з питань кібербезпеки.

"ДТЕК докладає максимум зусиль, щоб забезпечити стабільну роботу енергетичної системи України під час війни та гарантувати безперебійне електропостачання українським споживачам", – повідомили в компанії.

Раніше ми розповідали, як "Укртелеком" пережив потужну кібератаку на свої ресурси, і писали, що енергетики ДТЕК вже розпочали підготовку до майбутнього опалювального сезону.

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