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У ЄС зробили "зеленими" газ та ядерну енергетику: що тепер зміниться в Європі

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 17:40
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Акт про ухвалення таксономії набуде чинності з 1 січня 2023 року
Газова і ядерна енергетики відтепер - "зелені" технології
Газова і ядерна енергетики відтепер - "зелені" технології / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія ухвалила рішення щодо внесення атомної енергетики та природного газу до списку "зелених" технологій – так званої "таксономії ЄС".

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Це рішення було ухвалено, зокрема, на тлі вторгнення Росії в Україну та розуміння ненадійності країни-агресорки як енергетичного партнера. За словами єврокомісара з фінансових питань Мейрід МакГіннес, настав час, коли Європі потрібно відмовлятися від таких украй шкідливих енергоресурсів, як вугілля.

"Газ та атомна енергія могли б сприяти тяжкому переходу до кліматичної нейтральності. Ми розробили суворі умови для їх включення до таксономії. Для них будуть встановлені чіткі обмеження і терміни для поетапного виведення з експлуатації", – наголосила вона.

Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, основні обмеження для газових енергопроєктів полягають у тому, що вони мають продукувати не більше ніж 100 г СО2/кВт-год (не більше 270 г СО2/кВт-год при отриманні дозволу на будівництво до 31 грудня 2030 року) і стати низьковуглецевими чи відновлюваними активами до кінця 2035 року.

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Для атомних енергопроєктів впроваджуються обмеження щодо мінімізації радіоактивних відходів. Крім того, дозвіл на будівництво нових атомних блоків можна буде отримати лише до 2045 року, тоді як ядерні реактори повинні будуть відповідати високим стандартам безпеки.

Акт про ухвалення таксономії набуде чинності з 1 січня 2023 року, якщо усі країни-члени ЄС погодяться з цим рішенням.

Інвестиції в Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб інвестори розвивали в Україні проєкти у сфері "зеленої" енергетики. Він зазначив, що реалізацію цих проєктів можна почати вже зараз.

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Додамо, що впродовж останніх п'яти років Україна залучила близько 10 млрд євро інвестицій у альтернативні джерела енергетики.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштів наша країна хоче залучити для розвитку "зеленої" енергетики. Також ми розповідали, що за диво-батарею винайшли вчені у Фінляндії та навіщо вона потрібна.

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