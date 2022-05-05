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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У ЄС дозріли для ізоляції Росії – як ембарго на нафту позначиться на кожному європейце

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 травня, 10:58
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Розповідаємо, що зміниться для європейців після запровадження ембарго на російську нафту
Що буде з європейцями без російської нафти
Що буде з європейцями без російської нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ембарго на ввезення нафти з РФ серйозно не вплине на економіку країн Євросоюзу.

Про це йдеться у прогнозах учасників конференції в Європейському Парламенті, присвяченій санкціям ЄС, які опублікував міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Після введення ембарго доходи європейців знизиться в середньому лише на 0,2-0,3%, а це близько 100 євро на дорослого європейця. Водночас удар по доходах Кремля буде суттєвим.

За словами міністра, очікується подорожчання пального. Але, на думку Галущенка, якщо обирати між вартістю бензину та людським життям, то вибір має бути очевидним, вважає міністр.

"Ніхто не любить платити більше, а споживати менше. Але мова не про бензин, і навіть не про економіку як таку. Йдеться про тисячі життів, які можна врятувати, якщо військова машина путіна втратить своє паливо", – зазначив він.

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Судячи зі статистики, у 2021 році Росія за свої енергоносії отримала від ЄС 88 млрд євро. З них 70 млрд – за нафту та нафтопродукти. Це дозволило країні профінансувати оборонний бюджет на 62,5 млрд. євро.

"Сьогодні ці гроші, що реалізуються в літаках, ракетах та танках, вбивають українців і руйнують нашу країну", – сказав Галущенко.

Міністр також зазначив, що ембарго дозволить обмежити можливість Путіна фінансувати війну.

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"Спочатку буде обрізано постачання нафти, яка транспортується танкерами. До кінця року ембарго пошириться на трубопровідну нафту", – додав Герман Галущенко.

Майже повне ембарго

Деякі держави ЄС, наприклад Угорщина та Словаччина, дуже залежать від нафти із РФ. Тому, щоби зменшити вплив на світові ринки, це ембарго пропонується вводити поступово.

На сиру нафту – упродовж шести місяців, а на нафтопродукти – до кінця цього року.

"Сьогодні" також писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, і як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.

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