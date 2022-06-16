У Європі "розлютилися" ціни на газ: хто в цьому винен

Розповідаємо, що зараз відбувається із цінами на газ

Ціни на газ шокують: що відбувається / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ в Європі різко підскочили після інформації про те, що російський газовий монополіст "Газпром" скорочує прокачування блакитного палива через газопровід "Північний потік".

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Котирування газових ф'ючерсів у хабі TTF у Нідерландах підскочили більш ніж на 1500 доларів за тисячу кубометрів у четвер, 16 червня. Загалом впродовж дня ціни злетіли на 15% із ранкових 1400 дол. за тисячу кубометрів.

Якщо ж брати у розрізі тижня, то газ подорожчав більш ніж на 60%: у понеділок тисяча кубометрів природного газу торгувалася за 80 євро за МВт-годину (885 дол. за тис м3).

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Які ігри грає "Газпром"?

Росія залякує відключити газ Європі після того, як "Газпром" різко скоротив подачу блакитного палива через газопровід "Північний потік-1", пославшись на технічні проблеми.

Крім того, "Газпром" не використовує заброньованих транзитних потужностей через українську ГТС.

Вже оплачені потужності на точці входу "Суджа" становлять 77,2 млн. куб. м газу на добу, а РФ качає не більше ніж 42 млн. куб. м на добу.

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"Сьогодні" раніше писали, на скільки впали постачання блакитного палива з РФ з початку повномасштабної війни і де Україна шукатиме газ до наступного опалювального сезону.