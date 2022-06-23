Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У Німеччині оголосили режим тривоги – до чого тут Росія

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 16:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що сталося в Німеччині, і чому це пов'язано з повномасштабною війною РФ проти України
У Німеччині погіршується ситуація з газом
У Німеччині погіршується ситуація з газом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через агресивні дії Росії проти України, санкції Заходу проти агресора та як наслідок скорочення поставок блакитного палива до Європи більшість європейських країн стикнулися з дефіцитом російського газу.

Через це міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек оголосив про запровадження в Німеччині другого рівня аварійного плану. Що це означає, пояснили в DW.

Реклама

Запаси газу скорочуються

Перший етап аварійного плану, або так званий режим тривоги, ввели в Німеччині ще наприкінці березня. Їх вводять на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. А зараз, за словами Габека, поставки з Росії блакитного палива весь час скорочуються, а ціни на нього все ще дуже високі.

"Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення", – наголосив Габек.

Міністр додав, що вважає скорочення поставок з РФ "економічним нападом" на Німеччину.

Реклама

Загалом, якщо в країні вводиться другий ступінь аварійного плану, то це означає, що у газопостачанні є перебої, або ж на газ зберігається надзвичайно великий попит. Проте при другому ступені ринок все ще здатний впоратися з проблемами самостійно, і запроваджувати заходи неринкового характеру немає потреби.

"Введення рівня тривоги не означає, що постачальники газу тепер отримають право перекладати ціни, що різко зростають, прямо на споживачів. Федеральне агентство з мереж поки не активуватиме відповідну статтю закону про енергетичну безпеку, оскільки регулятор ще не констатував факт "значного скорочення обсягів імпорту газу", – йдеться у повідомленні.

Якщо ж постачання газу скоротиться настільки, що у вирішення ситуації знадобиться втручання держави, то в Німеччині введуть третій етап аварійного плану.

Реклама

Що придумали в Німеччині для заощадження газу

Як "Сьогодні" вже писали, Німеччина почала зменшувати використання газу в промисловості та пришвидшеними темпами заповнює сховища.

За словами Роберта Габека, на оптимізацію використання енергоносіїв витратять мільярди євро. Це кредитні гроші, які уряд виділить через державний банк KfW для заповнення сховищ газом.

Крім того, в Німеччині планують залучити до роботи більшу кількість вугільних електростанцій.

Ми також розповідали про те, що Франція більше не отримує російський газ трубопроводом, і яким буде новий опалювальний сезон та температура в будинках українців узимку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти