У Київській області тривають ремонти – кому планують повернути світло найближчим часом

Аварійні бригади відновлюють електропостачання у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях

Енергетики відновлюють подачу світла в домівки українців / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У Київській, Донецькій та Дніпропетровській області щодня працюють ремонтні бригади, які відновлюють світло в домівки українців.

Як повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, за минулу добу електропостачання відновили 12 тис. родин у 33 населених пунктах.

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Зокрема, у Київській області монтери компанії знову забезпечили світлом 3,5 тис. домівок. Повністю або частково відновили цю послугу в 20 містах і селах Вишгородського та Бучанського районів.

Водночас залишаються знеструмленими 28,2 тис. домів у 43 населених пунктах. Станом на 29 квітня ремонтні роботи продовжують у 20 селах і містах Бучанського і Вишгородського районів. Відновлюють світло і за заявками споживачів на звільнених територіях.

Найскладніші напрямки

Важка ситуація зберігається в Донецькій області – це напрямки:

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Лиманський;

Авдіївський;

Торецький;

Мар’їнський;

Великоновосілківський.

За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання в 12 населених пунктів, тож знову зі світлом понад 8 тис. родин. Однак через обстріли лінії постійно пошкоджуються, дозвіл на ремонт видають Збройні сили України.

Окрім цього, у Дніпропетровській області одне з сіл на межі з Херсонською областю знову з електропостачанням. Раніше воно залишилося без електрики, бо під час боїв зруйнували лінії електропередач. Тепер знову зі світлом 354 родини.

Курс на євроінтеграцію

Раніше в компанії ДТЕК зауважили, що успішна синхронізація української енергосистеми з європейською ENTSO-E дозволить перейти до інтеграції ринків. Україна зможе торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

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За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, тепер європейська енергосистема єдина – від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Завдяки інтеграції ринків та вільній торгівлі ресурсами, буде конкуренція та додаткові інвестиції.

"Я певен, що після перемоги України, завдяки інтеграції в європейський ринок, ми маємо побачити значні інвестиції в українську енергетику", – додав Сахарук.

26 квітня у Варшаві підписали угоду про надання "Укренерго" статусу члена-спостерігача європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Українська компанія зможе обмінюватися з колегами у ЄС досвідом, брати участь в розв’язанні тематичних питань, стати учасником робочих груп і засідань.