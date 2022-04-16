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У відповідь на примхи РФ: чи може Україна теж вимагати плату за транзит газу у гривнях

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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16 квітня, 17:45
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Розповідаємо, чи може Україна після забаганки Росії отримувати плату за газ у рублях попросити плату за транзит у гривнях
Чи буде Україна змінювати умови контрактів щодо транзиту газу
Чи буде Україна змінювати умови контрактів щодо транзиту газу / Фото: Getty Images, НБУ, Колаж: Сьогодні

23 березня Путін заявив, що від так званих "недружніх країн" Росія тепер прийматиме оплату за газ тільки в рублях, хоча в контрактах прописані переважно євро, а іноді долари. Але черговий газовий шантаж не пройшов, і європейські країни відмовилися це виконувати.

Чи може тепер Україна вимагати оплату за транзит газу у своїй національній валюті, розповів гендиректор Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон.

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У якій валюті Росія платить за транзит

Макогон пояснив, що в угодах з РФ щодо транзиту вказана валюта долари США та євро. Комерційною стороною контракту з "Газпромом" є НАК "Нафтогаз". ОГТСУ виконує технічну частину угоди і отримує від НАК "Нафтогаз" відповідні кошти за послугу транзиту.

"РФ намагається перевести розрахунки за поставки газу в Європу в національну валюту, аби врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській воєнній машині потрібні ресурси задля продовження війни проти України. Для нас важливо, щоб зберігалася консолідована позиція Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку", – зазначив Макогон.

Чи може Україна поставити власний ультиматум

Гендиректор ОГТСУ стверджує, що в української сторони не було навіть думок про вимогу отримувати гривні за транзит газу. Якщо Україна вимагатиме національну валюту, то це означатиме порушення контрактів.

"Україна завжди серйозно ставиться до своїх контрактних зобов'язань. Всюди діють тверді договори, в яких зазначення валюти для оплати за поставлені обсяги газу, є частиною контракту. Подібні вимоги фактично є контрактним порушенням", – наголосив Макогон.

"Газпром" різко знизив прокачування через Україну

Раніше "Сьогодні" розповідали, що європейські споживачі зменшили свої заявки на постачання російського газу і "Газпром" різко знизив обсяги транзиту через територію України.

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"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів – 71,6 млн кубометрів на 15 квітня", – заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Ще напередодні, 14 квітня, заявка від європейців становила 81,1 млн кубометрів.

Тобто практично з початку повномасштабної війни і до початку квітня російський монополіст прокачував через українську ГТС максимально передбачені контрактом обсяги блакитного палива.

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"Сьогодні" також писали, що у Сербії вигадали, чим замінити російський газ, та як в Україні змінилась середня ціна на газ.

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