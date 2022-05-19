В Росії палає: нафтові компанії масово спалюють СНГ

Екологія РФ продовжує страждати через збільшення норм зі спалювання шкідливого продукту нафтовими компаніями

Російська нафтопродукція все менше потрібна на світовому ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські нафтові компанії зіткнулися з неможливістю збувати свою продукцію, відтак їм доводиться спалювати супутній нафтовий газ (СПГ), який уже нема куди подіти.

Як пишуть російські ЗМІ, місцеві заводи суттєво перевищили об’єми СПГ, який можна спалювати. Тепер підприємцям загрожують десятки мільярдів рублів штрафів.

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Зазвичай СПГ використовують для виробництва скрапленого вуглеводневого газу, але цей тип продукції уже не купують за кордоном через агресію Росії щодо України. Як наслідок, екологія РФ постраждає ще більше, бо до кінця року промисловці пропонують збільшити дозволені об’єми спалювання СПГ до 30%.

В умовах обмежень на експорт і санкції нафтові компанії РФ скеровують надвисокі залишки СПГ на виготовлення промислових факелів.

Російські НПЗ скоротили виробництво

За підсумками квітня стало відомо, що нафтопереробні заводи в квітні скоротили виробництво на 7% – до 670 тис. тонн на добу. Офіційно причиною називають "ремонти на НПЗ", однак реально скорочення пов’язане з війною РФ проти України.

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Прогнози фахівців вказують на те, що наприкінці травня ситуація буде ще гіршою, адже найбільші світові трейдери припиняють купувати продукцію. Зокрема, найвищі втрати будуть в державних нафтових компаній з Росії.

Водночас за останніми даними, попри санкції ЄС, російські нафтовики збільшили переробку чорного золота на 4%. Куди саме збувають продукцію, не афішують. Місцеві журналісти вказують, що експорт до віддалених країн, попри все, знизився ще на 10% порівняно з квітневим рівнем. Цьому посприяли санкції ЄС проти "Роснафти" і "Газпром нафти".

Акції "Лукойла" впали

У четвер, 19 травня, різко "просіли" акції російської приватної нафтової компанії "Лукойл". Порівняно з попереднім днем на біржі їх оцінювали на 1,64% нижче. Останнім часом цінні папери компанії нестабільні.

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А ось світові ціни на нафту раптово зросли. Чорне золото марки Brent піднялося в ціні на 1,5%, до 113,99 долара/барель.

Американська West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2%. Ціна зросла до 115,25 дол./барель у червні та 112,23 дол./барель у липні.

Основною причиною стрибка експерти вважають ослаблення карантинних обмежень у Китаї. Підсилює ціновий тиск і затягування введення нафтового ембарго на чорне золото з РФ країнами Євросоюзу.

Раніше "Сьогодні" писали, що "Газпром" знову потрапив у скандал і на кремлівську компанію подають до суду. Дізнайтеся, як газовий монополіст із РФ покриває газових злодіїв в Україні.