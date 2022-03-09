У Швейцарії вигадали "дерев'яні" батарейки – як вони працюють

Швейцарські вчені вигадали батарейки з деревини. Електрика зберігається в них за допомогою лігніну – речовини, яка відповідає в деревині за твердість.
Про це пише видання Euronews.
Тонкий шар цієї речовини наноситься на фольгу або пластик для зберігання електрики. Проте виділення цієї речовини у чистому вигляді – це дуже недешеве завдання.
Далі по темі
Лігнін є не тільки в деревині, лігніновмісні суміші залишаються у вигляді відходів целюлозно-паперового виробництва і зберігаються у величезних кількостях на могильниках.
Утилізацію цих відходів з користю у Швеції вважають чудовим кроком у напрямку "зеленої економіки" .
Лігнінові акумулятори можна використовувати для проміжного зберігання енергії на зарядні станції.
Водневий диво-потяг
Японія створила та запустила в роботу поїзд, який працює на водні, а саме на водневих паливних елементах.
Потягу дали назву Hybari, яка розшифровується та перекладається як Водно-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій.
Hybari може проїхати до 140 км з максимальною швидкістю 100 км/год на одній водневій заправці, а стоїть один екземпляр 35 млн дол.
"Сьогодні" також писали, як на водні може працювати повітряний транспорт та розповідали, що ЄС будує унікальний морський завод.