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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У Швейцарії вигадали "дерев'яні" батарейки – як вони працюють

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 14:26
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Розповідаємо, де може використовуватися винахід швейцарських вчених
У Швейцарії вигадали нешкідливі акумулятори
У Швейцарії вигадали нешкідливі акумулятори / Фото: Колаж: Сьогодні

Швейцарські вчені вигадали батарейки з деревини. Електрика зберігається в них за допомогою лігніну – речовини, яка відповідає в деревині за твердість.

Про це пише видання Euronews.

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Тонкий шар цієї речовини наноситься на фольгу або пластик для зберігання електрики. Проте виділення цієї речовини у чистому вигляді – це дуже недешеве завдання.

Лігнін є не тільки в деревині, лігніновмісні суміші залишаються у вигляді відходів целюлозно-паперового виробництва і зберігаються у величезних кількостях на могильниках.

Утилізацію цих відходів з користю у Швеції вважають чудовим кроком у напрямку "зеленої економіки" .

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Лігнінові акумулятори можна використовувати для проміжного зберігання енергії на зарядні станції.

Водневий диво-потяг

Японія створила та запустила в роботу поїзд, який працює на водні, а саме на водневих паливних елементах.

Потягу дали назву Hybari, яка розшифровується та перекладається як Водно-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій.

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Hybari може проїхати до 140 км з максимальною швидкістю 100 км/год на одній водневій заправці, а стоїть один екземпляр 35 млн дол.

"Сьогодні" також писали, як на водні може працювати повітряний транспорт та розповідали, що ЄС будує унікальний морський завод.

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