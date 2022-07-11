Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харків під обстрілом ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У США та ЄС висловилися про рішення Канади повернути турбіну РФ – чи це сподобається агресору

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 17:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
США та Європа, ймовірно, не перешкоджатимуть поверненню турбіни для "Північного потоку" назад Росії
Росія таки отримає турбіну для газопроводу "Північний потік-1"
Росія таки отримає турбіну для газопроводу "Північний потік-1" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки та Євросоюз підтримали рішення Канади повернути Німеччині турбіну для газопроводу "Північний потік-1", незважаючи на позицію України, яка виступала проти цього. У Держдепартаменті вважають, що це допоможе Європі накопичити запаси палива на зиму, а Єврокомісія не побачила у поверненні турбіни порушення сакнцій.

Про це повідомляє видання Reuters.

Реклама

Як пояснив представник Держдепу Нед Прайс, отримавши турбіну для свого газопроводу, Росія не зможе перетворювати свої енергоресурси на зброю та шантажувати Європу.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити запаси газу, підвищивши свою енергетичну безпеку та стійкість", – сказав він.

Тим часом, офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що санкції ЄС не поширюються на обладнання для транзиту газу. А тому повернення турбіни з ремонту у Канаді нічого не порушує.

Реклама

При цьому в Європі не вірять, що Росія знизила постачання газу в Європі лише через відсутність турбіни.

"Повернення турбіни прибирає один із приводів, які Росія використала для припинення поставок", – додав Макфі.

Що буде після передачі турбіни

Росія знайде сотні нових причин для того, щоб і надалі скорочувати постачання газу до Європи, вважає голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

Реклама

Раніше ми писали, що турбіна, про яку йдеться, була на ремонті і без неї повноцінна робота "Північного потоку" – неможлива.

"Сьогодні" вже писали, що "Газпром" скоротив постачання газу для Італії, і розповідали, що зараз відбувається з цінами на газ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Американські гірки
Що буде з доларом?
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти