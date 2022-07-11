У США та ЄС висловилися про рішення Канади повернути турбіну РФ – чи це сподобається агресору

США та Європа, ймовірно, не перешкоджатимуть поверненню турбіни для "Північного потоку" назад Росії

Росія таки отримає турбіну для газопроводу "Північний потік-1" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки та Євросоюз підтримали рішення Канади повернути Німеччині турбіну для газопроводу "Північний потік-1", незважаючи на позицію України, яка виступала проти цього. У Держдепартаменті вважають, що це допоможе Європі накопичити запаси палива на зиму, а Єврокомісія не побачила у поверненні турбіни порушення сакнцій.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Як пояснив представник Держдепу Нед Прайс, отримавши турбіну для свого газопроводу, Росія не зможе перетворювати свої енергоресурси на зброю та шантажувати Європу.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити запаси газу, підвищивши свою енергетичну безпеку та стійкість", – сказав він.

Тим часом, офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що санкції ЄС не поширюються на обладнання для транзиту газу. А тому повернення турбіни з ремонту у Канаді нічого не порушує.

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При цьому в Європі не вірять, що Росія знизила постачання газу в Європі лише через відсутність турбіни.

"Повернення турбіни прибирає один із приводів, які Росія використала для припинення поставок", – додав Макфі.

Що буде після передачі турбіни

Росія знайде сотні нових причин для того, щоб і надалі скорочувати постачання газу до Європи, вважає голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

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Раніше ми писали, що турбіна, про яку йдеться, була на ремонті і без неї повноцінна робота "Північного потоку" – неможлива.