В Україні змінилася середня ціна на газ: скільки зараз коштує блакитне паливо

За травень 2022 р. фактична ціна реалізації природного газу в Україні склала 28 740,04 грн або 990,66 доларів за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з травнем минулого року ціна зросла на 698,9 дол. (240%).
Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки.
Зазначимо, що в Мінекономіці опублікували дані щодо цін за квітень та березень 2022 р. Якщо порівнювати з березнем, то у травні ціна впала на 59,3 долара (5,6%).
А у квітні, зауважимо, середня ціна імпортного газу становила 35 932,9 грн, або 1 228,3 доларів за 1 тисячу кубометрів.
Україна відмовиться від імпорту газу?
Світ продовжує шукати альтернативи "традиційним" ресурсам вивчаючи для цього можливості "зеленої" енергетики.
Україна теж слідує прикладу багатьох європейських країн і вивчає можливості виробництва власного біогазу, що дозволить повністю відмовитися від імпорту блакитного палива.
Як пояснив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, йдеться про виробництво до 8 млрд. кубометрів біогазу на рік.
"Це дуже амбітна мета на наступні 10 років. Але 0,5 млрд. кубометрів біогазу через 2 роки цілком реально", – сказав він.
Раніше ми писали, що Україна та Німеччина хочуть спільно добувати "зелений" водень та вже підписали договір про співпрацю. Також ми писали, де вченим вдалося здобути сонячну енергію вночі.