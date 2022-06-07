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В Україні змінилася середня ціна на газ: скільки зараз коштує блакитне паливо

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 13:48
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Розповідаємо, як зросла середня вартість блакитного палива
Середня ціна на газ зросла
Середня ціна на газ зросла / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За травень 2022 р. фактична ціна реалізації природного газу в Україні склала 28 740,04 грн або 990,66 доларів за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з травнем минулого року ціна зросла на 698,9 дол. (240%).

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки.

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Зазначимо, що в Мінекономіці опублікували дані щодо цін за квітень та березень 2022 р. Якщо порівнювати з березнем, то у травні ціна впала на 59,3 долара (5,6%).

А у квітні, зауважимо, середня ціна імпортного газу становила 35 932,9 грн, або 1 228,3 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Україна відмовиться від імпорту газу?

Світ продовжує шукати альтернативи "традиційним" ресурсам вивчаючи для цього можливості "зеленої" енергетики.

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Україна теж слідує прикладу багатьох європейських країн і вивчає можливості виробництва власного біогазу, що дозволить повністю відмовитися від імпорту блакитного палива.

Як пояснив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон, йдеться про виробництво до 8 млрд. кубометрів біогазу на рік.

"Це дуже амбітна мета на наступні 10 років. Але 0,5 млрд. кубометрів біогазу через 2 роки цілком реально", – сказав він.

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Раніше ми писали, що Україна та Німеччина хочуть спільно добувати "зелений" водень та вже підписали договір про співпрацю. Також ми писали, де вченим вдалося здобути сонячну енергію вночі.

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50,99
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41,97
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51,00
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48,90
56,00
37,00
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