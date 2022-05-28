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В Україні створять державну мережу АЗС – що буде з цінами на пальне

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 травня, 19:05
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На початку травня Кабінету міністрів передати 172 заправки компанії Glusco в управління НАК "Нафтогаз України"
В Україні з'явиться мережа державних АЗС
В Україні з'явиться мережа державних АЗС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні заради контролю цін на бензин задумали створити державну мережу АЗС Національним оператором на ринку нафтопродуктів стане НАК "Нафтогаз України".

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс Україна" голова "Нафтогазу" Юрія Вітренко.

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За його словами, НАК має бути оператором національної мережі, щоби не було питання високої ціни.

"Це завдання поставив президент. Також ми можемо бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями з ресурсу", – сказав Вітренко.

Він зазначив, що через недосконалу конкуренцію на ринку саме державний гравець стає ціновим лідером. А сама держава більше не регулює ціни на пальне.

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При цьому Юрій Вітренко уточнив, що "Нафтогазу" наразі не передали контроль над мережею АЗС Glusco.

"Там є деякі нюанси, але сподіваюся, що держава виявить певну волю і ми матимемо контроль над АЗС, – сказав голова правління "Нафтогазу".

100 грн за літр – реальність?

Раніше редакція "Сегодня" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати ринку палива найближчим часом. Він упевнений, що через скасування регулювання цін з боку держави ситуація для українців лише погіршиться.

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За його словами, у трейдерів тепер розв'язані руки, тому ціна за пальне може бути будь-якою, навіть 100 грн/л. Вони не сплачують податки, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ні ціни, ні якості, ні безпеки продукції.

Цінової конкуренції на ринку теж не спостерігається. Наразі оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами та різноманітними схемами на ринку також додасться.

Враховуючи дефіцит палива, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед, це стосується сфери громадського транспорту та продуктів першої необхідності, які безпосередньо залежать від перевезень та палива.

Сьогодні" вже писали, які схеми вигадали шахраї під час бензинової кризи, і розповідали, що відбувається з цінам на АЗС.

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