В Україні відновлюють електрику після російської окупації: в яких регіонах тривають роботи

Розповідаємо, як просуваються роботи з відновлення світла в українських регіонах

В Україні продовжують відновлювати електрику / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло понад 20 тисячам родин у 23 населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема енергетики ДТЕК Донецькі електромережі змогли провести відновлювальні роботи на обладнанні та лініях та повністю чи частково відновили живлення 23 населених пунктів. Так енергетики повернули світло в оселі 20 049 родин у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

"Без світла через активні бойові дії залишаються мешканці 255 населених пунктів Донецької області. Найбільш складні напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Тут через обстріли та авіадуари постійно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач", – повідомили в ДТЕК.

Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти.

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Також 12 травня аварійні бригади повернули світло ще в 827 осель у Київській області: в Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селі Тетерівське, що у Вишгородському районі.

"13 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – зазначили в компанії.

Раніше ми розповідали, коли у Київській області повністю відновлять електроенергію, і писали, які українські області вже зі світлом.