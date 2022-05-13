В Україні відновлюють електрику після російської окупації: в яких регіонах тривають роботи

За минулу добу енергетики повернули світло понад 20 тисячам родин у 23 населених пунктах Донецької та Київської областей.
Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.
Зокрема енергетики ДТЕК Донецькі електромережі змогли провести відновлювальні роботи на обладнанні та лініях та повністю чи частково відновили живлення 23 населених пунктів. Так енергетики повернули світло в оселі 20 049 родин у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.
"Без світла через активні бойові дії залишаються мешканці 255 населених пунктів Донецької області. Найбільш складні напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Тут через обстріли та авіадуари постійно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач", – повідомили в ДТЕК.
Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти.
Також 12 травня аварійні бригади повернули світло ще в 827 осель у Київській області: в Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селі Тетерівське, що у Вишгородському районі.
"13 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – зазначили в компанії.
Раніше ми розповідали, коли у Київській області повністю відновлять електроенергію, і писали, які українські області вже зі світлом.