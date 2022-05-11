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Угорщина може отримати компенсацію за відмову від нафти РФ: чи переконає це Орбана

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 травня, 12:07
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Євросоюз вже розробляє план компенсації для Угорщини за її відмову від нафти агресора
ЄС хоче переконати в цьому премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана
ЄС хоче переконати в цьому премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Будапешт може отримати компенсацію від Євросоюзу за те, щоб він підтримав шостий пакет санкцій та відмовився від російської нафти. ЄС вже розробляє спеціальний план, щоб переконати в цьому прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це пише Politico, посилаючись на трьох представників ЄС.

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Кошти для компенсації Угорщина отримає за новою енергетичною стратегією Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня).

Зауважимо, що вона спрямована на поетапну відмову ЄС від російських копалин задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема і для Угорщини.

Нагадаємо, що шостим пакетом санкцій передбачають надання Угорщині та Словаччині строк до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Чехія матиме період до кінця червня 2024 року.

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Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

Шостий пакет санкцій від ЄС

Шостий пакет обмежень додає до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових і чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі й відповідальні за облогу Маріуполя.

Серед інших важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора, – їх усіх відключать від системи SWIFT.

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Проти трьох великих державних мовників Росії також введуть обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

Останнім і найважливішим елементом нового пакету санкцій є відмова від російської нафти. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це буде нелегко для країн Європи, але над цим потрібно працювати.

Раніше ми розповідали, чому Угорщина не підтримала шостий пакет санкцій проти РФ.

Також ми писали, що Польща пропонує Євросоюзу проєкт із "дерусифікації", яким передбачається впровадження спеціального податку на енергоресурси з РФ.

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