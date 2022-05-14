Угорщина назвала суму за нафтове ембарго — гроші немаленькі

Угорщина визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.

Принаймні, такий висновок можна зробити з інтерв'ю El Pais, де глава МЗС країни Петер Сіярто натякнув про суму.

Мова йде про 700-750 євро. Складається вона з:

Ще однією перепоною є і те, що Угорщина не має виходу до моря, але має залежність від російських нафти та газу, тож пропозиція Єврокомісії щодо ембарго створить для неї велику проблему.

Тож, за словами глави МЗС країни, Угорщина і не може підтримати шостий пакет санкцій, якщо Брюссель не запропонує вирішення цих питань.

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Європа заплатить за відмову від нафти

Раніше представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщині, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Кошти на це візьмуть з нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня), яка спрямована на поетапну відмову ЄС від російських копалин задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема і для Угорщини.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій передбачає надання Угорщині та Словаччині строк до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

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Раніше ми розповідали, як Індія пішла фактично на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.