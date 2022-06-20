Повернули світло 120 тис. родин: енергетики оперативно спрацювали в двох "гарячих" областях

Аварійні бригади відновили електропостачання для українських споживачів у зонах бойових дій

Попри обстріли, енергетики постійно здійснюють ремонти мереж / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж тижня енергетики ДТЕК повернули світло 120 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, бригади працювали з 13 по 19 червня, попри щоденні обстріли та відновили світло в 121 населеному пункті Донецької області.

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У деяких містах і селах доводить працювати ледь не щодня – ремонтувати мережі після повторних обстрілів та повертати електроенергію мешканцям.

"Енергетики роблять все можливе, аби повертати світло клієнтам у максимально короткі терміни", – наголосили в ДТЕК.

Окрім цього, співробітники компанії відремонтували пошкоджені мережі в Криворізькому районі Дніпропетровської області. За тиждень заживили 4 населені пункти, а це – понад 1500 родин.

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Безперервна робота

Ремонтні бригади працюють без перерви 116 діб. Усе – для оперативного відновлення електропостачання в населених пунктах, що постраждали через бойові дії.

Раніше компанії ДТЕК, Укренерго, Центренерго та Укрзалізниця об’єдналися довкола спільного проєкту "Герої енергетичного фронту". У рамках ініціативи збирають та публікують історії енергетиків, які героїчно працюють в умовах війни.

Працюють цілодобово

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання населених пунктів, знеструмлених через обстріли з боку російських окупантів.

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За словами гендиректора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка, на початку червня 20 бригад працювали над відновленням світла. У Донецьку область завозять матеріали, техніку – команди роблять все, щоб мешканці мали можливість користуватися електроенергією.

Важливим питанням є доступ до виконання робіт для бригад. ДТЕК співпрацює з військовими та отримує дозволи на початок ремонтів, і лише після цього приступають до відновлення мереж. Попри складну ситуацію фахівці не відмовляються працювати біля зони активних бойових дій.

"Люди працюють у складних умовах, але вони розуміють, для чого вони працюють", – наголосив Фоменко.

Лише в перший тиждень червня у Донецькій області світло повернули понад 134 тис. родин.

Ми також писали, як "русскій мір" прийшов до українського енергетика і залишив слід у його нозі на все життя, та розповідали про відновлення світла на Донеччині.