Повернули світло 20 тис. українців: енергетики відремонтували мережі в Донецькій області

Після чергових атак з боку Росії, українські енергетики заживили населені пункти в зоні бойових дій

Аварійні бригади спільно з ЗСУ працюють в Донецькій області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За добу 1 липня енергетики ДТЕК спільно зі Збройними силами України повернули електропостачання майже 20 тис. жителів Донецької області.

Як повідомили в компанії Ріната Ахметова, знову зі світлом 18 населених пунктів у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

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Саме ці три райони Донецької області найбільше постраждали від ворожих обстрілів. Фахівцям вдалося вкотре відновити лінії електропередачі для 15 тисяч жителів Торецької громади.

"Через загострення бойових дій енергетики отримали дозвіл на проведення робіт лише через 4 дні після пошкоджень мереж обстрілами", – пояснили в компанії.

Без світла наразі залишаються 353 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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Проєкт про героїв

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Нещодавно ми розповідали історію співробітника ТЕС у прифронтовій зоні Євгена та як до нього прийшов "русскій мір" у вигляді снаряда. Тепер чоловік назавжди залишиться з осколками в нозі.

Того дня енергетики як завжди продовжували працювати в умовах війни, попри постійні обстріли об’єкта критичної інфраструктури. Люди звикли до ворожих атак, тому знехтували безпекою і розплатилися власним здоров’ям.

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Однак навіть такі ситуації не змушують працівників залишити ТЕС. Як вони самі кажуть, енергетики – окрема каста людей, які відповідають за подачу тепла й світла громадянам. Для себе вони вирішили робити внесок у перемогу на своєму місці, навіть попри шалений ризик.

"Сьогодні" раніше пояснювали, чому важливо розповідати історії українців під час війни, а також писали, як енергетики продовжують працювати на одній із ТЕС неподалік від лінії фронту.