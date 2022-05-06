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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Повернули світло ще у 10 тисяч будинків – кому вже відновили електрику після окупації

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 травня, 12:55
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Електроенергію повертають у раніше окуповані райони Київської та Донецької областей
Електрики повертають світло у Київській та Донецькій областях
Електрики повертають світло у Київській та Донецькій областях / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин у 34 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема на Київщині електромонтери ДТЕК повернули світло для 2 015 родин.

Повністю відновили електропостачання села Жерева у Вишгородському районі. У Бучанському районі підключили всіх споживачів у Дмитрівці та Мирчі.

"Без світла залишаються ще 11,8 тисяч домогосподарств у 17 населених пунктах області. 6 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – повідомили в ДТЕК.

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Незважаючи на постійні обстріли фахівці енергокомпанії відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом – 8 576 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Наразі без світла лишається 246 населених пунктів Донецької області. Найбільш складними напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через бойові дії тут регулярно пошкоджується енергообладнання та лінії", – зазначили в ДТЕК.

Щоб повернути світло у всі населені пункти енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.

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Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, і розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

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