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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Раптово змінили рішення: давній покупець РФ відмовиться від її нафти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 10:57
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Прем'єр-міністр країни змінив своє рішення на користь інтересів країн Великої сімки
Фуміо Кісіда заявив про готовність відмовитись від нафти з РФ
Фуміо Кісіда заявив про готовність відмовитись від нафти з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Японія погодилася ввести ембарго на імпорт нафти з РФ у рамках рішення країн Великої сімки.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, передає Reuters.

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За його словами, це було важке рішення для Японії, яка залежить від імпортних енергоресурсів.

"Зараз вкрай важлива єдність G7, і на підставі заяви її лідерів ми вирішили в принципі вжити заходів щодо ембарго на російську нафту", – сказав прем'єр.

Кісіда не розповів, скільки часу знадобиться для відмови від кривавого чорного золота і лише наголосив, що це відбуватиметься поетапно.

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До речі, найбільша японська нафтопереробна компанія Eneos Holdings вже відмовилася від нафти з РФ та замінила її поставками з Близького Сходу.

Раніше міністр економіки Японії заявляв, що країна ще не готова відмовитися від чорного золота з Росії через свою сильну залежність.

Заміна російської нафти

Навіть Чехія, яка дуже залежить від путінських енергоресурсів, вже знайшла, що замінити російську нафту.

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Зняти залежність країни від нафти з РФ допоможе посилення пропускної спроможності трубопроводу TAL , що проходить з італійського міста Трієста.

Проте для такого простого рішення потрібна не лише воля Чехії, а й країн, які також причетні до нафтопроводу – Італії, Австрії та Німеччини, заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

"Сьогодні" також писали, яка європейська країна завадила введенню ембарго і розповідали, хто може отримати поблажку на імпорт нафти із Росії і чому.

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