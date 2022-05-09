Раптово змінили рішення: давній покупець РФ відмовиться від її нафти

Японія погодилася ввести ембарго на імпорт нафти з РФ у рамках рішення країн Великої сімки.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, передає Reuters.
За його словами, це було важке рішення для Японії, яка залежить від імпортних енергоресурсів.
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"Зараз вкрай важлива єдність G7, і на підставі заяви її лідерів ми вирішили в принципі вжити заходів щодо ембарго на російську нафту", – сказав прем'єр.
Кісіда не розповів, скільки часу знадобиться для відмови від кривавого чорного золота і лише наголосив, що це відбуватиметься поетапно.
До речі, найбільша японська нафтопереробна компанія Eneos Holdings вже відмовилася від нафти з РФ та замінила її поставками з Близького Сходу.
Раніше міністр економіки Японії заявляв, що країна ще не готова відмовитися від чорного золота з Росії через свою сильну залежність.
Заміна російської нафти
Навіть Чехія, яка дуже залежить від путінських енергоресурсів, вже знайшла, що замінити російську нафту.
Зняти залежність країни від нафти з РФ допоможе посилення пропускної спроможності трубопроводу TAL , що проходить з італійського міста Трієста.
Проте для такого простого рішення потрібна не лише воля Чехії, а й країн, які також причетні до нафтопроводу – Італії, Австрії та Німеччини, заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.
"Сьогодні" також писали, яка європейська країна завадила введенню ембарго і розповідали, хто може отримати поблажку на імпорт нафти із Росії і чому.