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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Водневе майбутнє: Україна з Німеччиною розпочала важливу співпрацю у "зеленій" енергетиці

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 травня, 13:27
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Розповідаємо, як Україна долучається до міжнародних проектів у сфері "зеленої" енергетики
Україна та Німеччина займуться виробництвом "зеленого" водню
Україна та Німеччина займуться виробництвом "зеленого" водню / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна та Німеччина будуть спільно виробляти "зелений" водень. Договір про співпрацю з німецькими партнерами підписала компанія "Укргідроенерго".

Про це сказано на Урядовому портал.

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"Зелений" водень" – екологічно чисте паливо, за допомогою якого в майбутньому можна замінити викопні джерела електричної енергії.

Наразі "Укргідроенерго" та німецькі компанії Andritz Hydro та MAN Energy Solutions працюють над пілотним проектом із встановлення електролізної установки для виготовлення зеленого водню на 1 МВт".

"Йдеться про виробництво 100 кг водню на день", – сказано в повідомленні.

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Українська електроенергія у Європі

Незважаючи на війну, Україна почала експортувати свою електроенергію до Польщі та Молдови. При цьому нам так само вдається повністю забезпечувати енергією власні потреби.

До речі, зараз українська енергосистема синхронізована з європейською, що забезпечує ще більший рівень надійності роботи нашої енергосистеми.

Раніше ми розповідали, як вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і писали, кому вдалося видобути сонячну енергію вночі.

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