Відновлювали по п’ять разів: у Донецькій області 650 тис. родин знову зі світлом

Упродовж травня ремонті бригади регулярно заживлювали пошкоджені внаслідок обстрілів об’єкти

Ремонтні бригади постійно відновлюють електропостачання на Донеччині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аварійні бригади ДТЕК упродовж травня відновили електропостачання 579 населених пунктів Донецької області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, за місяць повернули світло для 650 тисяч родин.

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"Енергетики постійно працюють над тим, щоб відновлювати енергопостачання", – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Фахівцям доводилося повторно ремонтувати ті самі об’єкти, які знову опинялись без струму через ворожі обстріли. Інколи – по п’ять разів.

Щоденна боротьба

За словами Дмитра Сахарука, спеціалісти працюють щодоби. Кожного дня вдається відновити електропостачання до 20-30 тис. осель українців.

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Бригади часто не можуть оперативно виїхати на ремонтні роботи через активні бойові дії. Вони приступають до відновлювальних робіт після надання дозволу від Збройних сил України.

Окрім Донецької області, працюють також в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

Найскладніші напрямки

Упродовж доби 30 травня, енергетики ДТЕК, попри постійні обстріли з боку російських загарбників, повернули світло майже 20 тис. родин у Донецькій області. Електроенергію подали до 23 населених пунктів.

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Відновили електропостачання до будинків 19,8 тис. споживачів у таких районах:

Бахмутському;

Покровському;

Краматорському.

"Найбільше відновлень – у Бахмутському районі", – зазначили в ДТЕК.

Через обстріли в Донецькій області зберігається складна ситуація. За інформацією енергетиків, без світла залишається 321 населений пункт. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївській та Мар’їнський. Складно працювати і на Торецькому, Бахмутському та Великоновосілківському напрямках.

Раніше ми розповідали, що Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів та як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.