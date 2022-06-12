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Війна в Україні впливає на ресурси в США: ціни на бензин побили новий рекорд

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 12:56
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Американські водії завжди платили більше за пальне влітку, але через цінові коливання на нафту, зараз уже стало ще дорожчим
Американським водіям доведеться затягнути паски через ситуацію на нафтовому ринку
Американським водіям доведеться затягнути паски через ситуацію на нафтовому ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2022 році ціни на нафту та нафтопродукти зросли до найвищого показника за останні 14 років. Головна причина – вторгнення Росії в Україні та пов’язані з цим санкції.

Як пише The New York Times, у зв’язку з цим збільшилась і вартість бензину в США – до 5 доларів за галон (38,61 грн за літр), що на 60 центів (17,55 грн) більше, ніж місяць тому.

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Упродовж року вартість галона пального зросла майже на 2 долари – із 3,08 долара у червні 2021 року. Навіть під час березневого піка цін на нафту (133 дол./барель), галон бензину не коштував так дорого, а приблизно 4,11 долара (122 грн).

Середні ціни на пальне

Зараз середня ціна вища за 4 долари в усіх штатах. У Каліфорнії вартість встановили на рівні 6 доларів за галон, є тенденції до зростання в Мічигані, Делавері, Мериленді та Колорадо.

За оцінками експертів, кожна додаткова копійка в ціні на бензин коштує американцям 4 млн доларів (119 млн грн) на день. Середній споживач пального в США платитиме, в середньому, 450 доларів (13,3 тис. грн) на місяць, що на 100 доларів більше, ніж у розпал пандемії коронавірусу.

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Ціна за галон бензину в США 12 червня за даними ресурсу Gas Prices
Ціна за галон бензину в США 12 червня за даними ресурсу Gas Prices

Що впливає на ситуацію?

Війна в Україні найбільше вплинула на ціни на бензин, оскільки через санкції проти Росії зі світових ринків вилучили понад мільйон барелів нафти. Енерготрейдери також підвищили ціни на нафту в очікуванні подальшого падіння російського виробництва та експорту.

Водночас в США не вистачає потужностей для переробки наявних ресурсів у бензин, дизель чи реактивне паливо. Під час пандемії позачиняли низку заводів, що внесло свою лепту в розвиток ситуації. Високий попит також змушує підвищувати ціни в умовах обмеженого постачання.

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Очікується, що високі ціни на пальне змусять частину водіїв пересісти на електромобілі. Втім це знизить попит на нафтопродукти лише за кілька років.

Наслідки для Росії

Нещодавно в РФ визнали вплив західних санкцій на свою економіку. За словами глави Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної, нафтове ембарго призведе до ослаблення рубля та розгону інфляції.

Такі заяви на найвищих рівнях РФ прозвучали вперше. Набіулліна додала, що на країну чекає значне скорочення імпорту, бо розвинені країни перестали продавати їм товари та послуги.

Вона зауважила, що у ситуації із забороною продажу чорного золота, багато залежить від того, які обсяги нафти вдасться перенаправити на інші ринки, і чи компенсуються втрати обсягів ціною.

Наразі Росія скорочує випуск продукції у галузях, де висока роль експорту, а також у компаній, що залежать від імпортних складових.

"Сьогодні" раніше писали, що ЄС почав готувати сьомий пакет санкцій проти Росії, а за даними агентства Fitch Ratings, енергосектор РФ зазнає суттєвих втрат від шостого пакета санкцій.

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