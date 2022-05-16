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Все заради ембарго: Європа повністю погодилася на умови Угорщини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 17:08
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ЄС робить ще один крок назустріч Будапешту, аби той підтримав санкції проти РФ
Угорщина не готова до наслідків від нафтового ембарго
Угорщина не готова до наслідків від нафтового ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС пішов назустріч Угорщині, яка виступає проти нафтового ембарго щодо Росії, і погодився профінансувати нафтопроводи для країни. Все зроблено для того, аби офіційний Будапешт підтримав шостий пакет санкцій.

Про це пише іспанське видання El Pais.

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Заради згоди Угорщини Європа має намір перерозподілити фінансування за планом REPowerEU, а доти, доки Будапешт не отримає нову інфраструктуру, можна буде купувати нафту з РФ.

З цього виходить, що нафтове ембарго затвердять не пізніше ніж наступного тижня.

Європа заплатить за відмову від російської нафти

Раніше представники ЄС заявили, що готові виплатити компенсацію Угорщині, якщо та підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, яким передбачається заборона на імпорт російських енергоносіїв.

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Кошти на це візьмуть з резервів нової енергетичної стратегії Євросоюзу під назвою REPowerEU (про неї оголосять 18 травня), яка спрямована на поетапну відмову ЄС від російської сировини задовго до 2030 року. У цій стратегії мають бути кошти для країн спільноти, зокрема і для Угорщини.

Згодом вона визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.

Йдеться про 700-750 млн євро. У цій сумі:

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  • 500-550 млн євро потенційних інвестицій у нафтопереробні потужності протягом 4 років. Це повʼязано з тим, що вони розраховані саме на російську нафту, і щоб переробити інші види сировини, потрібні інвестиції;
  • 200 млн євро вартості розширення потужності трубопроводу через Адріатичне море. Скільки це потребуватиме часу, достеменно не відомо, однак "ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55%".

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