Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Таки на нашому боці? Яке рішення ухвалила Німеччина щодо ембарго на нафту РФ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 14:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чи блокуватиме Німеччина рішення Євросоюзу щодо повної заборони на російську нафту
Німеччина вирішила підтримати заборону на нафту РФ
Німеччина вирішила підтримати заборону на нафту РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина виступала проти введення ембарго на російські енергоресурси. За словами канцлера Олафа Шольца, були певні хвилювання, що санкції проти РФ за її війну проти України можуть вдарити більше по країнах ЄС, ніж по агресору.

Однак віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ZDF.

Реклама

Яку позицію зайняла Німеччина

"Ми більше не зіштовхуватимемося з національною катастрофою. Ми досягли великого прогресу щодо нафти і могли б приєднатися до ембарго, якби це сталося. Німеччина не стоїть на цьому шляху", – заявив міністр Хабек.

Раніше він уже заявляв, що Німеччина скоротила залежність від російських енергоресурсів. Це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хабек заявляв про такі цифри: імпорт нафти з РФ скоротився з 35 до 25%, газу – з 55 до 40%.

Зараз відомо, що мета Німеччини на 2022 рік – знизити залежність до 30%. Досягти майже повної незалежності від російського газу Німеччина має намір до літа 2024 року.

Чому всі так чекають заборони російських нафти та газу

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком та економістом Олексієм Лупоносовим, і дізналися, що ембарго – це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну проти України.

Реклама

"Наводилася статистика про те, що близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС становила лише 8 млрд", – пояснює Лупоносов.

У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.

"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.

Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.

Про те, чи спрацює це швидко, читайте у нашому матеріалі.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, і розповідали, як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
35,90
40,65
30,37
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
40,56
30,87
-
-
-
31,48
-
34,09
38,65
30,47
-
-
40,54
31,31
-
34,09
38,65
30,48
-
34,09
38,65
30,37
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти