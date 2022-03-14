Слідом за США: у ДТЕК закликали Захід закрити небо й ввести ембарго на нафту і газ РФ

Керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу посилити санкції проти Росії

У ДТЕК закликали Захід ввести ембарго на нафту і газ РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook / Чорнобильська АЕС

Керівництво найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України звернулося до країн Заходу з переконливим проханням допомогти Україні та запобігти можливій катастрофі.

Відповідні аргументи навів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню Forbes.

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Тімченко закликав лідерів провідних країн світу закрити небо над Україною. Мовиться насамперед про об’єкти критичної структури, зокрема електростанції.

Окрім цього, гендиректор ДТЕК наголосив на потребі запровадити абсолютне ембарго на газ та нафту з Росії за прикладом США. За словами Тімченка, гроші, які країна-агресорка отримує за продані ресурси, скеровують у військову сферу для вбивства українців.

Представник компанії зауважив, що дуже важливо впровадити безпольотну зону хоча б над атомними станціями в Україні. Від цього залежить ядерна безпека усього світу, оскільки провокації ворога можуть обернутися масштабною катастрофою.

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Ситуація на АЕС

За інформацією української розвідки, Володимир Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС. Російські окупанти можуть створити техногенну катастрофу, а потім звинуватити в усьому Україну.

Окрім Чорнобильської атомної електростанції, ворожим військам вдалося взяти під контроль і Запорізьку АЕС. Згодом вони оголосили їх власністю "Росатому" та привезли туди цивільних з Росії.

Окупанти постійно знеструмлюють об’єкти. Ремонтники "Укренерго" лише 13 березня відремонтували лінію електропередачі, що подає електрику в Чорнобиль і Славутич, але росіяни невдовзі її знову обірвали.

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Водночас 14 березня російські найманці погрожують підірвати боєприпаси навпроти енергоблоку Запорізької АЕС.