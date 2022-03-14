Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Слідом за США: у ДТЕК закликали Захід закрити небо й ввести ембарго на нафту і газ РФ

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 16:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Керівництво української енергетичної компанії закликало країни Заходу посилити санкції проти Росії
У ДТЕК закликали Захід ввести ембарго на нафту і газ РФ
У ДТЕК закликали Захід ввести ембарго на нафту і газ РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook / Чорнобильська АЕС

Керівництво найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України звернулося до країн Заходу з переконливим проханням допомогти Україні та запобігти можливій катастрофі.

Відповідні аргументи навів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню Forbes.

Реклама

Тімченко закликав лідерів провідних країн світу закрити небо над Україною. Мовиться насамперед про об’єкти критичної структури, зокрема електростанції.

Окрім цього, гендиректор ДТЕК наголосив на потребі запровадити абсолютне ембарго на газ та нафту з Росії за прикладом США. За словами Тімченка, гроші, які країна-агресорка отримує за продані ресурси, скеровують у військову сферу для вбивства українців.

Представник компанії зауважив, що дуже важливо впровадити безпольотну зону хоча б над атомними станціями в Україні. Від цього залежить ядерна безпека усього світу, оскільки провокації ворога можуть обернутися масштабною катастрофою.

Реклама

Ситуація на АЕС

За інформацією української розвідки, Володимир Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС. Російські окупанти можуть створити техногенну катастрофу, а потім звинуватити в усьому Україну.

Окрім Чорнобильської атомної електростанції, ворожим військам вдалося взяти під контроль і Запорізьку АЕС. Згодом вони оголосили їх власністю "Росатому" та привезли туди цивільних з Росії.

Окупанти постійно знеструмлюють об’єкти. Ремонтники "Укренерго" лише 13 березня відремонтували лінію електропередачі, що подає електрику в Чорнобиль і Славутич, але росіяни невдовзі її знову обірвали.

Реклама

Водночас 14 березня російські найманці погрожують підірвати боєприпаси навпроти енергоблоку Запорізької АЕС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Нова пошта" запустила зручну під час війни функцію – що можна зробити онлайн Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Декларація валюти та "ковідні" документи: що потрібно знати українцям при виїзді за кордон Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Стримана позиція? Кулеба назвав країну, яка не хоче відмовлятись від ресурсів з РФ Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Нафтовий ринок
Більше новин
Ньюзмейкер
Андрій Галицький

Андрій Галицький

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Гроші
Більше новин
Ньюзмейкер
Євгенія Пласконь

Євгенія Пласконь

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти