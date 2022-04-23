Вихід Shell з РФ триває: хто може викупити частку гіганта у проєкті "Сахалін-2"

Розповідаємо, хто планує викупити частку європейського нафтогіганта Shell у нафтогазовому проєкті "Сахалін-2"

Хто купить акції Shell у російському проєкті "Сахалін-2" / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Нафтогігант Shell заявив, що покине російський ринок через війну РФ проти України. Тепер китайські державні енергетичні гіганти Cnooc, CNPC і Sinopec ведуть переговори щодо купівлі частки Shell у спільному з російським "Газпромом" проєкті "Сахалін-2".

Викупити планують усю частку компанії, а саме 27,5% акцій. Про це повідомляє Bloomberg.

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Обговорення поки на ранній стадії

"Переговори передбачають потенційний продаж пакету акцій одній з китайських компаній, двом фірмам або консорціуму з усіх трьох",– йдеться у повідомленні.

Як повідомили виданню анонімні співрозмовники, поки не можна стверджувати на 100%, що угода між Shell і китайськими компаніями буде укладена. Shell все ще відкрита для переговорів з іншими потенційними покупцями за межами Китаю.

Shell уже відкликала десятків своїх співробітників, які тимчасово працювали на проєкті "Сахалін-2".

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Попри заяву про повний вихід з РФ Shell знайшли схему, за якою купують російські нафтопродукти

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Shell таки купує російську нафту, але прикривається схемою.

Суть схеми, якою користується нафтова компанія, така: купується барель нафти, у якому лише 49,99% російського продукту. Решта 50,01% мають будь-яке інше походження. Технічно такий нафтовий вантаж не є російським, чим і користується Shell.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного пального та інших продуктів нафтопереробки. Одного з багатьох, які використовують нафтові компанії та торговці сировинними ресурсами, щоб забезпечити надходження російських ресурсів до Європи, водночас задовольняючи громадську думку, яка вимагає покласти край підтримці воєнної машини Володимира Путіна", – повідомляє видання Bloomberg.

Shell офіційно змінили умови своїх контрактів, щоб дозволити таке змішування нафти. Тепер у цих положеннях ідеться про те, що товарами російського походження вважають лише ті, обсяг яких на 50% складається із матеріалів, зроблених у РФ.

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Ми також писали, у скільки мільярдів доларів Shell обійдеться вихід з РФ, та як крах газового монополіста "Газпрому" може вдарити по Кремлю.