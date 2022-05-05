Вищий пілотаж під час війни: українські ТЕС виробили колосальну кількість електроенергії

Теплові електростанції ДТЕК працюють для підтримання енергосистеми та споживачів

Працівники ТЕС забезпечують виробництво життєво необхідних кіловатів / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У квітні теплоелектростанції ДТЕК відпустили стільки ж електроенергії, скільки в середньому споживає 4,8 млн українських сімей упродовж місяця.

Як повідомили у компанії ДТЕК Енерго Ріната Ахметова, від початку війни цей обсяг еквівалентний споживанню майже 11,7 млн родин.

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"70 днів українська енергосистема, як і, звісно, уся Україна, живе в екстремальних умовах. Але українські енергетики, як і всі українці, своїми діями демонструють вищий пілотаж", – наголосили в компанії.

Працівники ТЕС роблять усе можливе, щоб цілодобово забезпечувати виробництво життєво необхідних кіловатів та підтримки України електроенергією. Отриманого обсягу струму достатньо, щоб задовольнити потреби енергосистеми балансуючими потужностями компанії.

Світло в Київській області

ДТЕК завершує відновлення електропостачання на звільненій від російських окупантів Київщині. У деяких населених пунктах усі ремонти вже провели.

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За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, над цим завданням працюють 13 бригад з Одеської області, 4 – з Дніпропетровської, 8 – з Києва, решта – це Київські регіональні мережі. Енергетики повністю відновили світло у Броварському районі, на фінальній стадії роботи у Вишгородському, Бучанському та Макарівському районах.

Повністю заживити струмом Київську область планують до 1 червня. Від початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені унаслідок обстрілів російських окупантів.

Раніше ми розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни. Дізнайтеся також історію Азовсталі, яка зараз є символом незламності українців.