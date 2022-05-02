"Ямал-Європа" і "Північні потоки" – як відмиратимуть кремлівські газопроводи

Експерт розповів, яка доля чекає на найпопулярніші російські газопроводи

Російські газопроводи поступово відмиратимуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри опір окремих держав, Європа все ближче підбирається до відмови від російського газу. Проте за роки енергетичної монополії РФ встигла огорнути практично весь світ своїми газопроводами, наприклад, знаменитими "Північними потоками".

"Сьогодні" разом з економістом Олексієм Кущем розбиралися, що тепер буде з цими трубопроводами.

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За словами експерта, поступове відмирання всіх цих газопроводів неминуче і згодом вони перетворяться на купу металу.

Отже, Олексій Кущ вважає, що першим помре "Ямал – Європа", "Північний потік-2" так і не запуститься, а потім сумна доля чекає на "Північний потік-1" і, на жаль, наша газотранспортна система.

В останню чергу непотрібними стануть південні проєкти, наприклад, "Блакитний" та "Турецький" потоки.

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"Все пов'язано з технологічними питаннями, наприклад, збільшення видобутку газу в Азербайджані. Якщо він зможе це зробити, то Трансанатолійський газопровід поступово витіснятиме "Турецький" та "Блакитний" потоки", – розповідає економіст.

Питання, пов'язане з іранським газом, експерт називає "геополітичним фентезі", але не відкидає можливості, що захід все ж таки піде на зняття санкцій з Ірану, щоб болючіше вдарити по Росії.

Якщо це станеться, це повністю знищить експорт російського газу до Європи, каже Кущ.

Коли ЄС відмовиться від газу з РФ

Економіст вважає, що це відбудеться не в короткостроковій і не в довгостроковій перспективі.

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"Перший процес – це пошук джерел заміщення російського газу і те, наскільки швидко відбуватиметься зелений перехід. Це відбуватиметься у середньостроковій перспективі приблизно від 3 до 5 років", – підсумував Кущ.

Що не так із транзитом?

Річ у тому, що транзит, тобто прокачування російського газу до Європи, не сумісне з процесом відмови від блакитного палива агресора.

Рано чи пізно українська ГТС втратить цю опцію, проте припинити його з власної волі Україна не може.

На думку Олексія Куща, це буде пострілом собі в ногу та викличе хвилю негативу проти України.

"Сьогодні" також писали, які санкції проти "Газпрому" ввела Польща, та розповідали, куди котяться акції газового монополіста.